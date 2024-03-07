Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin'in BM tam üyeliğini destekliyor

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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyeliğini desteklediklerini söyledi.

Perşembe günü yaptığı açıklamada, Filistin- İsrail çatışmasının yol açtığı insani felaketin 21. yüzyılda sona erdirilememesinin insanlık için bir trajedi ve uygarlık için bir utanç olduğunu kaydeden Wang, uluslararası toplumu acil ateşkese öncelik verilmesi için harekete geçmeye çağırdı.

Dışişleri Bakanı, Filistin halkının dünyada yaşama hakkına sahip olduğunu belirterek, esir tutulan herkesin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Wang, Filistin halkı için adaletin yeniden tesis edilmesinin ve iki devletli çözümün tam olarak uygulanmasının, Filistin-İsrail çatışmalarının kısır döngüsünü kırmanın tek yolu olduğunu söyledi.

"Filistin'in BM'ye tam üyeliğini destekliyor ve bazı BM Güvenlik Konseyi üyelerini bu amaca yönelik engeller koymaktan vazgeçmeye çağırıyoruz" diyen Wang, iki devletli çözüm için bir takvim ve yol haritası belirlemek üzere daha geniş tabanlı, daha yetkili ve daha etkili bir uluslararası barış konferansı çağrısında bulunduklarını da sözlerine ekledi.