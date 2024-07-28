Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Çin Denizi meselesine ilişkin tutumunu açıkladı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Çin Denizi meselesine ilişkin tutumunu açıkladı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Güney Çin Denizi meselesine ilişkin Çin'in tutumunu ayrıntılı şekilde açıkladı. Wang, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki toprak egemenliği ve denizcilik haklarını tarihi ve hukuki temellere dayandırdığını belirtti. Ayrıca, Çin'in ASEAN ülkeleriyle imzaladığı deklarasyonu tutarlı ve etkili şekilde uyguladığını vurguladı. Wang, Filipinler'in Ren'ai Jiao resifindeki eylemlerini eleştirerek, Çin'e verdiği taahhütleri yerine getirmediğini ifade etti. Güney Çin Denizi'nin serbest ve güvenli bir deniz yol olduğunu vurgulayan Wang, bölgede kargaşa yaratan dış ülkelerin barışı bozan en büyük etken olduğunu söyledi.

28.07.2024 15:31
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VİYENTİYAN, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Laos'un başkenti Viyentiyan'da Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılırken, Güney Çin Denizi meselesine ilişkin Çin'in tutumunu ayrıntılı şekilde açıkladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki toprak egemenliği ile denizcilik alanındaki hak ve çıkarlarını korumasının tamamen tarihi ve hukuki temellere dayandığını söyledi.

Çin'in komşuluk ilişkileri ve bölgesel işbirliğini korumak amacıyla ASEAN ülkeleriyle Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranışlarına İlişkin Deklarasyon'u imzaladığını ve bunu tutarlı ve etkili şekilde uyguladığını belirten Wang, Çin'in ilgili taraflarla diyalog ve istişare yoluyla farklılıkları doğru şekilde yönetmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Ren'ai Jiao resifinin Çin'e ait olduğunu söyleyen Wang, Filipinler'in, savaş gemisini resifte yasadışı olarak karaya oturtarak statükoyu tek taraflı değiştirdiğini, ayrıca resifi kalıcı bir ileri karakol haline getirmeye çalışarak deklarasyonun 5. maddesini ciddi şekilde ihlal edip Çin'e verdiği taahhütleri yerine getirmediğini belirtti.

Wang, Filipinler ile durumun yönetilmesi konusunda insani amaçlarla geçici bir anlaşmaya varıldığını, sürecin yerinde doğrulanması ve izlenmesinin ardından gemideki personelin yaşamsal ihtiyaçlarının tedarik edilmesine izin verildiğini söyledi.

Bakan, Filipinler'den taahhütlerini yerine getirmesini, verdiği sözleri tutmasını ve daha fazla sorun yaratmamasını istedi.

Güney Çin Denizi'nin dünyanın en güvenli ve serbest deniz yollarından biri olduğunu belirten Wang, serbest şekilde seyrüsefer ve uçuş yapma konusunda endişelenmeye gerek olmadığını söyledi.

Bazı dış ülkelerin bölgede ortalığı karıştırarak kargaşa yarattığını, hatta bölgeye orta menzilli füze sistemi yerleştirmeye çalışarak cepheleşmeyi kışkırttığını ifade eden Wang, bunun Güney Çin Denizi'nde barışı bozan en büyük etken olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Filipinler, Denizcilik, Laos, Güvenlik, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Çin Denizi meselesine ilişkin tutumunu açıkladı - Son Dakika

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