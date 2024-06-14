Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'a tebrik mesajı gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'a tebrik mesajı gönderdi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın göreve başlaması dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi. Wang, mesajında Çin ile Hindistan arasındaki iyi ilişkilerin her iki ülkenin çıkarlarına hizmet ettiğini ve bölgenin ve dünyanın barış, istikrar, kalkınma ve refahına yardımcı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Wang, Çin ve Hindistan'ın birbirlerini tehdit değil kalkınma fırsatı olarak görmeleri gerektiğini ve ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimi için Jaishankar ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

14.06.2024 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hindistan dışişleri bakanı olarak yeniden göreve başlayan Subrahmanyam Jaishankar'a tebrik mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çarşamba günü gönderdiği mesajında, Çin ile Hindistan arasındaki iyi ilişkilerin sürdürülmesinin her iki tarafın ortak çıkarlarına hizmet ettiğini ve hem bölgenin hem de dünyanın barış, istikrar, kalkınma ve refahına yardımcı olduğunu kaydetti.

Wang, Çin ve Hindistan'ın birbirlerini tehdit değil kalkınma fırsatı olarak görmeleri yönünde iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek suretiyle ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimini ilerletmek üzere Jaishankar ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Hindistan, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'a tebrik mesajı gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:23:31. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'a tebrik mesajı gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement