Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'a tebrik mesajı gönderdi

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BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hindistan dışişleri bakanı olarak yeniden göreve başlayan Subrahmanyam Jaishankar'a tebrik mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çarşamba günü gönderdiği mesajında, Çin ile Hindistan arasındaki iyi ilişkilerin sürdürülmesinin her iki tarafın ortak çıkarlarına hizmet ettiğini ve hem bölgenin hem de dünyanın barış, istikrar, kalkınma ve refahına yardımcı olduğunu kaydetti.

Wang, Çin ve Hindistan'ın birbirlerini tehdit değil kalkınma fırsatı olarak görmeleri yönünde iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek suretiyle ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimini ilerletmek üzere Jaishankar ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.