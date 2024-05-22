Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İranlı mevkidaşıyla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İranlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kazakistan'da düzenlenen toplantıda İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari ile bir araya geldi. Wang, İran liderlerinin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı diledi ve Çin'in İran'ın yanında olduğunu vurguladı. İranlı bakan yardımcısı ise Çin'e teşekkür ederek, ülkenin ulusal kalkınma sürecini sürdüreceğini belirtti.

22.05.2024 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASTANA, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Salı günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı sırasında İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın kısa süre önce meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla bir kez daha başsağlığı dileyerek, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in İranlı liderler için taziye mesajı gönderdiğini de hatırlattı.

Talihsiz olayın dünyayı şaşkınlığa uğrattığını belirten Wang, İran'ın seçkin liderlerini, Çin'in ise iyi dost ve ortaklarını kaybettiğini dile getirdi.

Çin'in bu zor dönemde İranlı dostlarının yanında sapasağlam durduğunu belirten Wang, dini lider Ali Hamaney'in liderliğinde İran hükümeti ve halkının kederlerini güce dönüştüreceğine, kurulu stratejilerini kararlılıkla ilerleteceğine, ayrıca ulusal istikrar ve kalkınmayı sürdüreceğine olan inancını dile getirdi.

Wang, uluslararası konjonktür ne şekilde değişirse değişsin, Çin'in İran ile stratejik işbirliğini güçlendirmeye, ortak çıkarları korumaya ve bölge ve dünya barışı için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti.

Reisi ve Emir Abdullahiyan'ın trajik vefatlarının hemen ardından taziyelerini ileten Xi ve Wang'a şükranlarını sunan İranlı bakan yardımcısı, İran'a verdiği kararlı destekten dolayı Çin'e de teşekkür etti.

Safari, İran'ın iç ve dış politikalarının değişmeyeceğini ve dini liderin önderliğinde ülkenin ulusal kalkınma sürecini ilerletmeye devam edeceğini vurguladı.

İran'ın Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğini söyleyen Safari, ülkesinin siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda işbirliğini artırmaya kararlı olduğunu ifade etti.

İran ve Suudi Arabistan arasındaki uzlaşma sürecini teşvik etmesinden dolayı Çin'e teşekkür eden Safari, İran'ın bölge ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirmek için ilgili süreçleri sürdürmeye istekli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

Helikopter, Kazakistan, İran, Orta Doğu, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İranlı mevkidaşıyla bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:07 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze töreninde izdiham yaşandı, bayılanlar oldu
13:42 CHP lideri Özel’i taktığı yok Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor CHP lideri Özel'i taktığı yok! Mustafa Bozbey, akraba atamalarına hız kesmeden devam ediyor
13:29 Barış Boyun kimdir Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık Barış Boyun kimdir? Daltonlar çetesi liderinin infaz karnesi epey kabarık
11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
10:39 Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu’nun ismi tutanaklara girdi Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi
13:37 Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Türkiye Kupası finalini Ali Şansalan yönetecek
13:19 Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt’teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti
12:08 Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü Misafir olarak geldiği köyde 65 yaşındaki amcasını cinsel organını keserek öldürdü
11:32 Özgür Özel’e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den sert yanıt Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:58 TBMM’de tasarruf uygulamaları devrede Damacana yerine arıtılmış şebeke suyu kullanılacak TBMM'de tasarruf uygulamaları devrede! Damacana yerine arıtılmış şebeke suyu kullanılacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:41 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı
10:24 Milyonluk vurgunda yeni gelişme Seçil Erzan’a bir darbe de kuzeninin eşinden Milyonluk vurgunda yeni gelişme! Seçil Erzan'a bir darbe de kuzeninin eşinden
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 14:35:56. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İranlı mevkidaşıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement