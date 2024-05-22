Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İranlı mevkidaşıyla bir araya geldi

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ASTANA, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Salı günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı sırasında İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın kısa süre önce meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla bir kez daha başsağlığı dileyerek, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in İranlı liderler için taziye mesajı gönderdiğini de hatırlattı.

Talihsiz olayın dünyayı şaşkınlığa uğrattığını belirten Wang, İran'ın seçkin liderlerini, Çin'in ise iyi dost ve ortaklarını kaybettiğini dile getirdi.

Çin'in bu zor dönemde İranlı dostlarının yanında sapasağlam durduğunu belirten Wang, dini lider Ali Hamaney'in liderliğinde İran hükümeti ve halkının kederlerini güce dönüştüreceğine, kurulu stratejilerini kararlılıkla ilerleteceğine, ayrıca ulusal istikrar ve kalkınmayı sürdüreceğine olan inancını dile getirdi.

Wang, uluslararası konjonktür ne şekilde değişirse değişsin, Çin'in İran ile stratejik işbirliğini güçlendirmeye, ortak çıkarları korumaya ve bölge ve dünya barışı için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti.

Reisi ve Emir Abdullahiyan'ın trajik vefatlarının hemen ardından taziyelerini ileten Xi ve Wang'a şükranlarını sunan İranlı bakan yardımcısı, İran'a verdiği kararlı destekten dolayı Çin'e de teşekkür etti.

Safari, İran'ın iç ve dış politikalarının değişmeyeceğini ve dini liderin önderliğinde ülkenin ulusal kalkınma sürecini ilerletmeye devam edeceğini vurguladı.

İran'ın Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğini söyleyen Safari, ülkesinin siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda işbirliğini artırmaya kararlı olduğunu ifade etti.

İran ve Suudi Arabistan arasındaki uzlaşma sürecini teşvik etmesinden dolayı Çin'e teşekkür eden Safari, İran'ın bölge ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirmek için ilgili süreçleri sürdürmeye istekli olduğunu dile getirdi.