Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Küresel Eylem Forumu'nda konuştu

BEİJİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Ortak Kalkınma için Küresel Eylem Forumu 2. Üst Düzey Konferansı'nın açılış töreninde konuşma yaptı, 12 Temmuz 2024. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)
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