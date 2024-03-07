Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Küresel Güney'in Uluslararası Düzenin Reformunda Kilit Bir Güç Olduğunu Söyledi

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Küresel Güney'in artık "sessiz çoğunluk" olmaktan çıkarak uluslararası düzenin reforme edilmesinde kilit bir güç ve yüzyıldır görülmeyen kapsamlı değişikliklerden geçen dünyada bir umut kaynağı haline geldiğini söyledi.
Wang, Perşembe günü Beijing'de düzenlediği basın toplantısında Güney'in gücünü artırmak ve küresel yönetişimde hep birlikte parlak bir "Güney dönemi" oluşturmak için gelişmekte olan ülkeler arasındaki birlik ve işbirliğini desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.
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İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Urla'da bir sergi açtı. Sergide 33 sanatçının eserleri sergilenecek. Açılışta konuşan Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, kadın girişimcilerin Urla'da ağırlanmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı fon desteği ile hayata geçirildi.
Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, dijital vakıf eserleri rotası ve envanter oluşturma teknikleri hakkında eğitim verildi. Proje kapsamında Sümela Manastırı ve diğer kültür varlıklarının dijital ve fiziki ortamda yer alacak envanteri oluşturulacak.
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Hafta boyunca oynanacak diğer maçlarla heyecan devam edecek. Haftanın son maçı ise Gaziantep FK - Beşiktaş arasında gerçekleşecek.
Kırşehir'de bir belediye güvenlik görevlisi, mesai saati içerisinde üniformasıyla görüntülü seks yapması sonucu işine son verildi. Bu olay, belediyede son bir yılda yaşanan beşinci cinsel suç vakası olarak kaydedildi. Taciz ve istismar suçlarıyla ilgili olarak suçların örtbas edilmemesi talep edildi.
Çameli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Cengiz Arslan, günlük mesaisinin ardından kırsal mahalleri tek tek dolaşarak yeni dönem projelerini anlatıyor. Mahallelerde üst yapı ve alt yapı çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini kaydeden Başkan Arslan, ilçemizi ve mahallelerimizi daha nezih, daha refah bir hale getireceğiz.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir hırsızın camideki yardım kutusundaki paraları çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Aynı şüpheli geçtiğimiz gün aynı camide yardım kutusundan yine hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanmıştı.
Süper Lig takımlarından Kayserispor, hafta sonu oynayacağı Hatayspor maçını kazanarak puanını 38'e yükseltmek istiyor. Kayserispor, taraftarının desteği ile galibiyet almak amacında. Teknik Direktör Burak Yılmaz ile çıktığı 6 müsabakada 2 galibiyet 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip, üçüncü kez kazanıp üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Maç 10 Mart Pazar günü saat 13:30'da oynanacak.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız olarak işletildiği tespit edilen maden ocağı, mühürlenerek kapatıldı. Ancak mührün sökülerek işletilmeye devam edildiği belirlenen ocak, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince yeniden mühürlenerek kapatıldı. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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