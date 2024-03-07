Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Küresel Güney'in Uluslararası Düzenin Reformunda Kilit Bir Güç Olduğunu Söyledi

Güncel

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Küresel Güney'in artık "sessiz çoğunluk" olmaktan çıkarak uluslararası düzenin reforme edilmesinde kilit bir güç ve yüzyıldır görülmeyen kapsamlı değişikliklerden geçen dünyada bir umut kaynağı haline geldiğini söyledi.

Wang, Perşembe günü Beijing'de düzenlediği basın toplantısında Güney'in gücünü artırmak ve küresel yönetişimde hep birlikte parlak bir "Güney dönemi" oluşturmak için gelişmekte olan ülkeler arasındaki birlik ve işbirliğini desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.