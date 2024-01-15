Çin Dışişleri Bakanı ve Arap Birliği Genel Sekreteri Kahire\'de İşbirliği Anlaşması İmzaladı

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KAHİRE, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi, 14 Ocak 2024.
Taraflar görüşmenin ardından bir Çin-Arap düşünce kuruluşu derneğinin kurulmasına yönelik işbirliği anlaşması imzaladı. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)
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