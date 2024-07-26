Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Norveçli mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Norveçli mevkidaşıyla görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ile Viyentiyan'da bir araya geldi. Wang, görüşmede Çin ile Norveç arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıldönümünü vurgulayarak, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda istekli olduklarını belirtti. Ayrıca, Çin'in yeşil dönüşüm ve ekonomik küreselleşme konularında Norveç ile işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu ifade etti. Norveçli Bakan ise ülkesinin Çin ile ilişkilere önem verdiğini ve iletişimi güçlendirerek üst düzey etkileşimleri planlamaya hazır olduklarını söyledi.

26.07.2024 18:31
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VİYENTİYAN, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Laos'un başkenti Viyentiyan'da Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Cuma günü gerçekleşen görüşmede içinde bulunduğumuz yılın Çin ile Norveç arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü olduğunu söyledi.

İkili ticaretin 2024'ün başından bu yana büyük artış sergilediğini kaydeden Wang, bu artışın güçlü direnç ve büyük potansiyele işaret ettiğini belirtti.

Wang, karşılıklı siyasi güveni pekiştirmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek, ikili ilişkileri geliştirmek ve önümüzdeki 70 yılda da kayda değer ikili ilişkiler dönemi aralamak üzere Norveç'le çalışmaya istekli olduklarını sözlerine ekledi.

Norveçli şirketlerin Çin pazarını daha fazla keşfetmelerini ve Çin'in kalkınmasının getirilerini paylaşmalarını memnuniyetle karşılayacaklarını belirten Wang, Çin'in yeşil dönüşüm konusunda Norveç'le işbirliğini güçlendirmeye ve ekonomik küreselleşme ve çok taraflı ticaret sistemini ortaklaşa korumaya istekli olduğunu ifade etti.

Norveç Dışişleri Bakanı ise ülkesinin Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini ve bir sonraki aşamada üst düzey etkileşimleri planlamak üzere iletişimi güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Norveç'in tek Çin politikasına destek verdiğini kaydeden Eide, hiçbir ülkenin bölünmeye izin vermeyeceğini belirtti.

Ayrıca, Norveç'in elektrikli araçlara gümrük vergisi uygulamayı kabul etmediğini belirten Bakan, yeşil bir ortaklık inşa etmek için iklim değişikliği ve diğer konuları ele almak üzere Çin ile işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Wang, Çin'in Ukrayna krizi ve Filistin meselesine ilişkin ilkeli tutumunu konusunda da açıklamalarda bulundu.

Norveç'in barışı teşvik etmek için Çin ile çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Eide, ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıdığını ve desteklediğini belirtti. Son olarak, Norveç'in Çin'in Filistinli gruplar arasında uzlaşmayı teşvik etme çabalarını takdir ettiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Norveçli mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

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