Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Görüştü

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DUŞANBE, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Cumartesi günü Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi. Görüşmede her iki taraf çeşitli alanlarda ikili işbirliğini artırma sözü verdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Rahman'a Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in içten selam ve iyi dileklerini iletti.

Dağlar ve nehirlerle birbirine bağlı olan Çin ve Tacikistan'ın kadim bir dostluk geliştirdiğini belirten Wang, iki ülkenin her zaman birbirlerine saygı duyduğunu, birbirlerine eşit muamelede bulunduğunu ve kritik anlarda karşılıklı destek verdiğini ifade etti.

Çin'in Tacikistan'ı ulusal koşullarına uygun kalkınma yolu izlemesi konusunda kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini ve Tacikistan'ın içişlerine dışarıdan müdahale edilmesine kesinlikle karşı çıkacağını belirten Wang, uluslararası konjonktür nasıl değişirse değişsin Çin'in her zaman Tacikistan'ın güvenilir dostu ve ortağı olacağını vurguladı.

Rahman ise Wang'dan Xi'ye en içten selamlarını iletmesini istedi.

Cumhurbaşkanı, geçen yıl Çin'e yaptığı ziyarette Xi ile ikili işbirliği konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulunduklarını ve bir dizi mutabakata vardıklarını söyledi.

Rahman, iki tarafın ortak çabalarıyla bu mutabakatların hayata geçirildiğini ve çeşitli alanlardaki işbirliğinde önemli sonuçlar elde edildiğini belirtti.

Çin ile ilişkileri geliştirmenin Tacikistan'ın dış politikasının önceliği olduğunu vurgulayan Rahman, tek Çin ilkesini kararlılıkla desteklediklerini ve Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettiklerini kaydetti.

Rahman, Çin ile üst düzey temasları sürdürmeyi, ekonomi ve ticaret, enerji, madenler, ulaşım, tarım, yeşil sanayi ve yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeyi, terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılıktan oluşan "üç zorlukla" ortaklaşa mücadele etmeyi ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı sürekli olarak genişletip güçlendirmeyi umduklarını söyledi.