 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Taiwan'ın liderlik seçimi sonuçları Çin'in bir parçası olduğunu değiştirmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Taiwan'ın liderlik seçimi sonuçları Çin'in bir parçası olduğunu değiştirmeyecek

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Taiwan bölgesindeki liderlik seçimi sonuçlarının dünyada tek bir Çin olduğu ve Taiwan'ın da Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini belirtti. Wang, uluslararası toplumun tek Çin ilkesine bağlılık yönündeki yaygın uzlaşısını da değiştirmeyeceğini vurguladı. Ayrıca Wang, Taiwan'ın bağımsızlığının geçmişte hiçbir zaman mümkün olmadığını ve gelecekte de kesinlikle mümkün olmayacağını vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Taiwan\'ın liderlik seçimi sonuçları Çin\'in bir parçası olduğunu değiştirmeyecek
15.01.2024 - 15:04,
Abone Ol

KAHİRE, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Taiwan bölgesindeki liderlik seçimi sonuçlarının dünyada tek bir Çin olduğu ve Taiwan'ın da Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Pazar günü Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında söz konusu açıklamayı yaptı.

Wang, Taiwan bölgesinde kısa süre önce yapılan liderlik seçiminin sonucunun, uluslararası toplumun tek Çin ilkesine bağlılık yönündeki yaygın uzlaşısını da değiştirmeyeceğini vurguladı.

Çin, ABD ve İngiltere'nin 80 yıl önce Kahire'de Kahire Deklarasyonu'nu yayımladığını hatırlatan Wang, bu deklarasyonda Taiwan da dahil olmak üzere Japonya'nın işgal ettiği tüm bölgelerin Çin'e iade edilmesi gerektiğinin açıkça belirtildiğini kaydetti.

Wang, daha sonra 1945 yılında Çin, ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği'nin ortaklaşa yayımladığı Potsdam Bildirisi 8. Maddesi'nin, "Kahire Deklarasyonu hükümlerinin uygulanmasını" şart koştuğunu ve Japonya'nın da Potsdam Bildirisi'ni kabul ederek koşulsuz teslimiyet bildirdiğini hatırlattı.

Wang, uluslararası hukuki sonuçları olan tüm bu belgelerin savaş sonrası uluslararası düzenin vazgeçilmez bir parçası olduğunu ve Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir toprağı olduğu gerçeğinin tarihi ve hukuki temelini oluşturduğunu ifade etti.

Wang, Taiwan'ın bağımsızlığının geçmişte hiçbir zaman mümkün olmadığını ve gelecekte de kesinlikle mümkün olmayacağını vurguladı.

Bakan, Çin topraklarını bölerek Taiwan'ın bağımsızlığını gerçekleştirme arzusunda olanların tarih ve hukuk tarafından "şiddetli şekilde cezalandırılacağı" uyarısında bulundu.

Wang, tek Çin ilkesini ihlal eden, Çin'in iç işlerine karışan ve egemenliğini çiğneyen tüm ülkelere, Çin halkı ve uluslararası toplumun bir bütün olarak karşı çıkacağını sözlerine ekledi.

Wang, Taiwanlıların refahını ciddi şekilde tehdit eden, Çin ulusunun temel çıkarlarına ciddi şekilde zarar veren ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalayacak olan Taiwan'ın bağımsızlığı arayışının "çıkmaz bir sokak" olduğunu vurguladı.

Bakan, Çin'in tam anlamıyla yeniden birleşmeyi eninde sonunda gerçekleştireceğini ve Taiwan'ın anavatanla kucaklaşacağını belirtti.

Wang, "Tek Çin ilkesi uyarınca uluslararası toplumun, Çin halkının ulusal yeniden birleşmeye yönelik haklı davasına destek vermeyi ve Taiwan'ın bağımsızlığından yana olan ayrılıkçı faaliyetlere karşı çıkmayı sürdüreceğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Kahire, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Taiwan'ın liderlik seçimi sonuçları Çin'in bir parçası olduğunu değiştirmeyecek - Son Dakika


14:37
Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30
Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
14:25
Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:07
3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
14:06
Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti
13:58
Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı
13:55
Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım' Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım'
13:50
Seçil Erzan, mahkeme salonunda 'Gerçek mağdur' diyerek Emre Belözoğlu'nu işaret etti Seçil Erzan, mahkeme salonunda "Gerçek mağdur" diyerek Emre Belözoğlu'nu işaret etti

Son Dakika
14:37 Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30 Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
14:25 Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:06 Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti
14:07 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
13:58 Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı
13:55 Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım'
13:50 Seçil Erzan, mahkeme salonunda "Gerçek mağdur" diyerek Emre Belözoğlu'nu işaret etti
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 15:16:05. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Taiwan'ın liderlik seçimi sonuçları Çin'in bir parçası olduğunu değiştirmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement