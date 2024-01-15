Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Taiwan\'ın liderlik seçimi sonuçları Çin\'in bir parçası olduğunu değiştirmeyecek

KAHİRE, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Taiwan bölgesindeki liderlik seçimi sonuçlarının dünyada tek bir Çin olduğu ve Taiwan'ın da Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Pazar günü Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında söz konusu açıklamayı yaptı.

Wang, Taiwan bölgesinde kısa süre önce yapılan liderlik seçiminin sonucunun, uluslararası toplumun tek Çin ilkesine bağlılık yönündeki yaygın uzlaşısını da değiştirmeyeceğini vurguladı.

Çin, ABD ve İngiltere'nin 80 yıl önce Kahire'de Kahire Deklarasyonu'nu yayımladığını hatırlatan Wang, bu deklarasyonda Taiwan da dahil olmak üzere Japonya'nın işgal ettiği tüm bölgelerin Çin'e iade edilmesi gerektiğinin açıkça belirtildiğini kaydetti.

Wang, daha sonra 1945 yılında Çin, ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği'nin ortaklaşa yayımladığı Potsdam Bildirisi 8. Maddesi'nin, "Kahire Deklarasyonu hükümlerinin uygulanmasını" şart koştuğunu ve Japonya'nın da Potsdam Bildirisi'ni kabul ederek koşulsuz teslimiyet bildirdiğini hatırlattı.

Wang, uluslararası hukuki sonuçları olan tüm bu belgelerin savaş sonrası uluslararası düzenin vazgeçilmez bir parçası olduğunu ve Taiwan'ın Çin'in ayrılmaz bir toprağı olduğu gerçeğinin tarihi ve hukuki temelini oluşturduğunu ifade etti.

Wang, Taiwan'ın bağımsızlığının geçmişte hiçbir zaman mümkün olmadığını ve gelecekte de kesinlikle mümkün olmayacağını vurguladı.

Bakan, Çin topraklarını bölerek Taiwan'ın bağımsızlığını gerçekleştirme arzusunda olanların tarih ve hukuk tarafından "şiddetli şekilde cezalandırılacağı" uyarısında bulundu.

Wang, tek Çin ilkesini ihlal eden, Çin'in iç işlerine karışan ve egemenliğini çiğneyen tüm ülkelere, Çin halkı ve uluslararası toplumun bir bütün olarak karşı çıkacağını sözlerine ekledi.

Wang, Taiwanlıların refahını ciddi şekilde tehdit eden, Çin ulusunun temel çıkarlarına ciddi şekilde zarar veren ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalayacak olan Taiwan'ın bağımsızlığı arayışının "çıkmaz bir sokak" olduğunu vurguladı.

Bakan, Çin'in tam anlamıyla yeniden birleşmeyi eninde sonunda gerçekleştireceğini ve Taiwan'ın anavatanla kucaklaşacağını belirtti.

Wang, "Tek Çin ilkesi uyarınca uluslararası toplumun, Çin halkının ulusal yeniden birleşmeye yönelik haklı davasına destek vermeyi ve Taiwan'ın bağımsızlığından yana olan ayrılıkçı faaliyetlere karşı çıkmayı sürdüreceğine inanıyoruz" dedi.