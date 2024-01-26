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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tayland'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tayland'ı ziyaret edecek

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Parnpree Bahiddha-Nukara'nın daveti üzerine 26-29 Ocak tarihlerinde Tayland'ı ziyaret edecek. Ayrıca, Wang Yi, Bangkok'ta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yeni bir görüşme turu gerçekleştirecek.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tayland\'ı ziyaret edecek
26.01.2024 - 10:09,
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BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Parnpree Bahiddha-Nukara'nın daveti üzerine 26-29 Ocak tarihlerinde Tayland'ı ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin ve ABD'nin mutabık kaldığı üzere Wang Yi'nin Bangkok'ta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yeni bir görüşme turu gerçekleştireceğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tayland'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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