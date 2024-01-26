Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tayland\'ı ziyaret edecek

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Parnpree Bahiddha-Nukara'nın daveti üzerine 26-29 Ocak tarihlerinde Tayland'ı ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin ve ABD'nin mutabık kaldığı üzere Wang Yi'nin Bangkok'ta ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yeni bir görüşme turu gerçekleştireceğini duyurdu.