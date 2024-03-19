Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Yeni Zelanda ile Serbest Ticaret Antlaşması'nın güncellenmesi için çalışmaya hazır olduklarını söyledi

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WELLINGTON, 19 Mart (Xinhua) -- Yeni Zelanda'yı ziyaret eden Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin-Yeni Zelanda Serbest Ticaret Antlaşması'nın güncellenmiş versiyonunu aktif şekilde uygulamak üzere Yeni Zelanda ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da Pazartesi günü Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Todd McClay ile görüşen Wang, ikili işbirliğini yeni bir seviyeye çıkarmak için iki tarafın en kısa sürede hizmet ticaretindeki negatif liste hakkında müzakere başlatması gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, 17- 21 Mart tarihleri arasında Yeni Zelanda ve Avustralya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Çin'in gelişmiş ülkelerle ilişkileri arasında Çin-Yeni Zelanda ilişkilerinin öncü konumunu koruduğunu belirten Wang, bu durumun söz konusu ikili ilişkinin önemini ve benzersiz değerini ortaya koyduğunu vurguladı.

McClay ise Yeni Zelanda ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili işbirliğinin verimli sonuçlar doğurduğunu ve iki halka önemli faydalar getirdiğini söyledi.

McClay, Yeni Zelanda'nın ekonomi, ticaret ve diğer alanlarda işbirliğini daha da genişletmek ve personel etkileşimlerini kolaylaştırmak üzere Çin'le çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Dünyada artan ticaret engelleri ve belirsizlikler karşısında, Çin-Yeni Zelanda Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesinin önemli bir örnek oluşturduğunu söyleyen McClay, serbest ticaret ilkesini desteklemek ve çeşitli korumacılık eylemlerine ve tek taraflı eylemlere karşı durmak için iki tarafın birlikte çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

Wang, Pazartesi günü ayrıca Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile de görüştü.