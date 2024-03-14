Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Yeni Zelanda ve Avustralya'ya resmi ziyarette bulunacak

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BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin 17- 21 Mart tarihleri arasında, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'un daveti üzerine iki ülkeye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Sözcü, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang Yi'nin Avustralya ziyareti sırasında Avustralyalı mevkidaşı Penny Wong ile 7. Çin-Avustralya Dış İlişkiler ve Stratejik Diyalog toplantısını gerçekleştireceğini belirtti.