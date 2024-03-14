Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Yeni Zelanda ve Avustralya'ya resmi ziyarette bulunacak - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Yeni Zelanda ve Avustralya'ya resmi ziyarette bulunacak

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'un daveti üzerine 17-21 Mart tarihleri arasında iki ülkeye resmi ziyarette bulunacak. Wang Yi, Avustralya ziyareti sırasında Avustralyalı mevkidaşı Penny Wong ile 7. Çin-Avustralya Dış İlişkiler ve Stratejik Diyalog toplantısını gerçekleştirecek.

14.03.2024 15:17  Güncelleme: 15:21
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BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin 17- 21 Mart tarihleri arasında, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'un daveti üzerine iki ülkeye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Sözcü, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang Yi'nin Avustralya ziyareti sırasında Avustralyalı mevkidaşı Penny Wong ile 7. Çin-Avustralya Dış İlişkiler ve Stratejik Diyalog toplantısını gerçekleştireceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Yeni Zelanda ve Avustralya'ya resmi ziyarette bulunacak - Son Dakika

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