Çin Dışişleri Bakanlığı: Güney Çin Denizi'ndeki suçlamalar kabul edilemez

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Güney Çin Denizi meselesinde ilgili ülkelerin Çin'e yönelik asılsız suçlama ve kasıtlı karalamalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Lin, Perşembe günkü olağan basın toplantısında ABD, Japonya ve Filipinler'in üçlü zirveleri sonrasında yayımladıkları bildiriye ilişkin yorumunun sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı. Bildiride sözde "Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki davranışlarına ilişkin ciddi endişeler" dile getirilirken, Çin'e 2016'daki Tahkim Mahkemesi kararına uyma çağrısı yapıldı.
Sözcü, Çin'in ilgili ülkeler tarafından blok siyaseti uygulanmasına şiddetle karşı çıktığını, gerilimi körükleyip tırmandıran ve diğer ülkelerin stratejik güvenliğine ve çıkarlarına zarar veren her türlü eyleme kesinlikle karşı olduğunu, ayrıca bölgede münhasır gruplar oluşturulmasına ciddi şekilde karşı çıktığını kaydetti.
Güney Çin Denizi Tahkim kararının yasadışı, hükümsüz ve geçersiz olduğunu vurgulayan sözcü, Çin'in karara dayanan herhangi bir iddia veya eylemi kabul etmek şöyle dursun, Tahkim Mahkemesi'ni kabul etmediğini yahut taraf olmadığını ve sözde kararı ne kabul ettiğini ne de tanıdığını vurguladı.
Lin, Güney Çin Denizi Tahkim Mahkemesi ve onun yasadışı kararının Filipinler de dahil olmak üzere bölgedeki ülkelerin çıkarlarına zarar verdiğini ifade etti.
"Bazıları Güney Çin Denizi meselesiyle ilgili nasıl komplo kurarsa kursun, mesele olduğu gibi kalacak" diyen Lin, hukuki hamle kisvesindeki hiçbir siyasi manipülasyonun bir yere varamayacağını ve Çin'i kendi toprak bütünlüğü ile denizcilik hak ve çıkarlarını korumaktan caydıramayacağını ifade etti.
Çin'in meşru haklarını ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak kararlılıkla korumaya devam edeceğini söyleyen Lin, "İlgili ülkeleri aklı başında davranmaya ve yanlış yolda daha fazla ilerlemeden yönlerini değiştirmeye çağırıyoruz" dedi.
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Tokat'ta meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemelerde, 500 ihbardan 50 yapı incelendi ve 5 yıkık, 15 ağır hasarlı yapı tespit edildi. Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, hasarlı yapıların çoğunlukla 1999 öncesi yapılan binalar olduğunu belirtti ve ülkemizin deprem bölgesi olduğunu vurguladı. Kamu binalarında ise herhangi bir hasar görülmediği açıklandı.
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