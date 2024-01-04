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Çin Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Toplum Birlikte Çalışmalı ve Desteklemeli - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Toplum Birlikte Çalışmalı ve Desteklemeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, uluslararası toplumun mevcut krizler karşısında birlikte çalışıp birbirini desteklemesi gerektiğini belirtti. Wang, ticaret savaşları, teknoloji savaşları ve diğer politikaların ticari konuları siyasallaştırarak ülkelerin üstünlüğünü sürdürmek için kullanıldığını ve bu durumun yükselen piyasaları ve gelişmekte olan ülkeleri geri bıraktığını vurguladı. Çin, evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunmak ve tüm ülkelerin eşit kalkınma hakkını korumak için tüm taraflarla birlikte çalışmak istediğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Toplum Birlikte Çalışmalı ve Desteklemeli
04.01.2024 - 14:37,  Güncelleme: 14:37
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BEİJİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, mevcut krizler karşısında uluslararası toplumun birlikte çalışıp birbirini desteklemesi ve daha iyi bir gelecek için çalışması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva 2 Ocak'ta yaptığı bir söyleşide, artan ulusal güvenlik kısıtlamaları nedeniyle küresel ekonominin jeopolitik hatlarda hizipleşmeye uğraması ve ülkelerin ABD ve Çin liderliğindeki ayrı bloklara yönelmesi hakkında uyarıda bulunmuştu. Georgieva, bu durumun devam etmesi halinde küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 7 oranında azalabileceğini belirtmişti.

Wang, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında ilgili haberlere ilişkin soru üzerine, evimiz olarak tanımladığımız tek bir gezegen ve insanlık için tek bir ortak gelecek olduğuna dikkat çekti.

Sözcü, "En çok ihtiyaç duyulan şey dayanışma, en kaçınılması gereken şey ise hizipleşme" dedi.

Ticaret savaşları, teknoloji savaşları, bağları koparma, sanayi ve tedarik zincirlerini kesme ve riski azaltma politikalarının esas itibarıyla ticari konuları siyasallaştırmak ve belirli ülkelerin üstünlüğünü sürdürmek için silah olarak kullanılmak üzere tasarlandığını kaydeden Wang, bu durumun yükselen piyasaları ve gelişmekte olan ülkeleri kalkınma yolunda geri bıraktığını ve 7 milyar insanı daha iyi bir yaşam hakkından mahrum ettiğini vurguladı.

Sözcü, "Bu, ne erdemli ne de sürdürülebilir bir durum. Nihayetinde bedel ödeyen uluslararası toplumun genel çıkarları olacak ve hiçbir ülke bundan kaçamayacak" dedi.

Dünyanın tecrit ve dışlama politikalarına yeniden çekilmeyeceğini ve kasıtlı olarak bölünemeyeceğini belirten Wang, komşuyu zarara sokmaya yönelik her türlü girişimin, bloklaşma zihniyetinin ve kibirli üstünlük duygusunun başarısızlığa mahkum olduğuna işaret etti.

Wang, Çin'in evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunmak, küreselleşme karşıtlığını ve güvenlik kavramlarının aşırı genişletilmesini kesin şekilde reddetmek, her türlü tek taraflılığa ve korumacılığa karşı çıkmak, tüm uluslar arasında hak, fırsat ve kural eşitliğini desteklemek, tüm ülkelerin eşit kalkınma hakkını korumak ve ortak kalkınma ve refahı ilerletmek için tüm taraflarla birlikte çalışmak istediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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