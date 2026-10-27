Çin Dışişleri, gerilimin Kızıldeniz ve Afrika Burnu'na yayılmasından endişe duyuyor

Çin, Orta Doğu ve Körfez bölgesinde devam eden gerilim ve bunun Kızıldeniz ve Afrika Burnu'na yayılma eğiliminden endişe duyduğunu, özel temsilcilerini bölge ülkelerine göndererek gerilimi yatıştırmaya yönelik çabaları destekleyeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Orta Doğu'daki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in Orta Doğu, Körfez Bölgesi, Kızıldeniz ve Afrika Burnu'ndaki gelişmeleri yakından izlediğini, uzayan çatışmalardan ve bunun yayılma etkisinden derin endişe duyduğunu ifade eden Guo, Pekin'in barış görüşmelerini desteklediğini, bu amaçla özel temsilcilerini bölge ülkelerine göndererek ilgili taraflar arasında müzakereleri ve gerilimin düşürülmesini teşvik edeceğini belirtti.

Guo, tüm taraflara anlaşmazlıklarını diyalog ve müzakereyle çözme ve en kısa sürede kalıcı ateşkesi sağlayarak çatışmaları sonlandırma çağrısı yaptı.