Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, Filipinler'in deniz haritasını yasadışı ve hükümsüz buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, Filipinler'in deniz haritasını yasadışı ve hükümsüz buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, Filipinler\'in deniz haritasını yasadışı ve hükümsüz buldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Filipinler'in sözde deniz haritasının Çin'e ait Zhongye Dao ve Mahuan Dao'yu kapsadığını belirtti. Guo, Filipinler'in bu eylemlerinin yasadışı, geçersiz ve hükümsüz olduğunu ve bu eylemlere karşı olduklarını söyledi.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Filipinler'in Çin'in egemenliğine, hak ve çıkarlarına zarar veren her türlü eylemine kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Guo salı günkü basın toplantısında, Filipinler Ulusal Denizcilik Konseyi'nin yayımladığı sözde güncellenmiş "deniz haritası" hakkında değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu haritada, Çin'e ait Nansha Qundao'daki Zhongye Dao ve Mahuan Dao gibi ada ve resifler de yer alıyor.

Guo, "Zhongye Dao ve Mahuan Dao, Çin'e ait Nansha Qundao adalarının ve Çin topraklarının parçasıdır. Çin'in Nansha Qundao adaları ve bitişiğindeki sular üzerindeki egemenliği tartışmasızdır" dedi.

Filipinler topraklarının sınırlarının, çeşitli uluslararası antlaşmalarla belirlendiğini kaydeden Guo, Nansha Qundao adaları da dahil olmak üzere Çin'in Nanhai Zhudao adalarının bu sınırların kapsamına girmediğini vurguladı.

Guo, Filipinler'in, Nansha Qundao'daki çeşitli ada ve resifleri yasadışı olarak işgal ettiğini, kendi toprakları dışında sözde "Kalayaan Ada Grubu'nda" hak iddia ettiğini ve Çin'e ait Nansha Qundao bölgesindeki ada ve resifleri de içeren sözde bir "deniz haritası" yayımladığını ifade etti.

Guo, "Çin'in toprak egemenliğini ve Birleşmiş Milletler Şartı ile ilgili uluslararası yasaları ciddi şekilde ihlal eden söz konusu eylemler, yasadışı, geçersiz ve hükümsüzdür. Filipinler'in Çin'in egemenliğine ve hak ve çıkarlarına zarar veren her türlü eylemine kesinlikle karşıyız. Güney Çin Denizi'nde toprak egemenliğimizi ve denizcilik hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla savunmak üzere gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiDışişleri BakanlığıFilipinlerDenizcilikPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı
Burcu Esmersoy imaj tazeledi Uzun saçlarını kestirip bambaşka göründü Burcu Esmersoy imaj tazeledi! Uzun saçlarını kestirip bambaşka göründü
Galatasaray’ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı Galatasaray'ın eski yıldızı çıldırtmaya devam ediyor: Boş kaleye kaçırdı, yuhalandı
Yıllar onu bambaşka biri yaptı Zara’nın son halini görenler şaşırdı Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Zara'nın son halini görenler şaşırdı
İsrail’den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler İsrail'den dünyaya yayılan tehdit: Bir dahaki sefere öldürülecekler
Göçmenden skandal tecavüz yorumu Kısa etek giyen kadınları suçladı Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı
10:22
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
10:18
Sahalarda görülmemiş olay Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi
Sahalarda görülmemiş olay! Formayı çıkarınca tur atlayanı kura belirledi
10:01
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
09:43
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
09:08
Fon krizinde sürpriz isim Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
08:30
Araç sahipleri dikkat Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor
Araç sahipleri dikkat! Bu gece tarihin en büyük zammı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 10:35:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, Filipinler'in deniz haritasını yasadışı ve hükümsüz buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei