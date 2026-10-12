Çin Donanması\'nın 48. refakat grubu, 5 günlük ziyaretini bitirip Malezya\'dan ayrıldı

KOTA KİNABALU, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 48. refakat görev grubu, 5 günlük iyi niyet ziyaretini tamamlayarak pazartesi günü Malezya'nın Kota Kinabalu Limanı'ndan ayrıldı.

Ziyaret kapsamında görev grubu komutanı, Malezyalı deniz kuvvetleri yetkililerine bir nezaket ziyaretinde bulundu. Karşılıklı gemi ziyaretleri düzenleyen iki taraf, deniz seyrüsefer güvenliği, hidrografi, meteoroloji ve Aden Körfezi'ndeki refakat operasyonları konularında görüşmelerde bulunarak mesleki bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

Görev grubu, Aden Körfezi'nden Çin'e dönüş seferi sırasında daha önce Bangladeş ve Myanmar'a da ziyarette bulunmuştu.