Çin, DPP'yi ABD'ye Destek Verirken Suçladı

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi'ni (DPP), ayrılıkçı davalarına ABD'nin vereceği destek karşılığında adanın ekonomik çıkarlarını "satmakla" suçladı.

Zhu, çarşamba günkü basın toplantısında ABD'nin gümrük vergilerini artırması ve Yeni Tayvan dolarının değerlenmesini teşvik eden hamleleri karşısında karşısında, DPP yetkililerinin yerel sektörleri ve Taiwan halkının temel çıkarlarını koruyamadığını söyledi.

Washington kısa süre önce yarı iletkenler hariç Taiwan'dan ithal edilen mallara yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı. DPP yetkilileri de Taiwan'ın ABD'deki yatırımlarını 400 milyar ABD dolarına kadar artırabileceklerini duyurmuştu.

Zhu, "400 milyar ABD doları değerindeki yatırım, Taiwan'ın gayrisafi yurtiçi hasılasının yarısına eşit. Taiwan halkı bu duruma nasıl tepki verecek?" diye sordu.

Yarı iletkenlere uygulanan yüzde 100 düzeyindeki ABD gümrük vergisi ve Taiwan Yarı İletken İmalat Limited Şirketi'nin ABD'nin Arizona eyaletine 300 milyar ABD doları daha yatırım yapma planı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Zhu, bu yatırım artışının Taiwan'ın ekonomik canlılığı üzerinde ilave bir yük oluşturacağını söyledi.

Zhu, "ABD, Taiwan sektörlerinin içini boşaltan başlıca failse, DPP de onun en büyük suç ortağıdır" dedi.

Zhu, DPP'nin bir yandan gümrük vergisi görüşmelerinde ABD'nin her talebini karşıladığını ve karşı önlemler bulmaya çalışıp önermek için hiçbir çaba sarf etmediğini, diğer yandan da Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki "bağların kopması" yönünde ısrarla hamlede bulunarak iki yaka arasındaki ekonomik işbirliğini sabote ettiğini belirtti.

Zhu, "DPP'nin siyasi hesaplarına dayanan tüm bu eylemler, Taiwan'daki iş ortamını zayıflatacak ve kalkınma potansiyelini azaltacaktır" diye konuştu.