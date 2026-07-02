Çin, Dünya Bankası ile İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Çin, Dünya Bankası ile İşbirliğini Güçlendiriyor

02.07.2026 15:35
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Çin, küresel sorunlarla mücadelede Dünya Bankası ile işbirliğini artıracak ve bilgi paylaşımına önem verecek.

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, dünyanın gelişmekte olan en büyük ülkesi Çin'in, küresel sorunlarla mücadelede Dünya Bankası ile işbirliğini güçlendirmeye ve bilgi paylaşımına daha fazla önem vermeye devam edeceğini bildirdi.

Çin Maliye Bakanlığı'ndan bir yetkili çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, Dünya Bankası'nın Çin'e yönelik yeni Ülke Ortaklığı Çerçevesi kapsamındaki kredi düzenlemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yetkili, Çin'in bir yandan ülke içinde yüksek kaliteli kalkınma sürecini teşvik ederken, diğer yandan da ortak refah hedeflerine ulaşma konusunda gelişmekte olan çok sayıda ülkeye destek vereceğini ifade etti.

Geçtiğimiz 40 yılı aşkın sürede Çin ve Dünya Bankası'nın verimli bir işbirliği yürüttüğünü ve çok yönlü bir ortaklık kurduğunu belirten yetkili, bunun hem Çin'in reformuna ve dışa açılımına hem de küresel düzeyde yoksulluğun azaltılması ve kalkınma çabalarına olumlu katkılar sağladığını vurguladı.

Yetkili, "Son yıllarda Çin'in ulusal gücü genel anlamda önemli ölçüde artarken, Dünya Bankası'nın Çin'e sağladığı kredilerin hacmi ise kademeli olarak azaldı. İç talepteki değişikliklerin ve iki taraf arasındaki işbirliğindeki dönüşümün doğal bir sonucu olan bu durum, birçok üye ülke ile Dünya Bankası arasındaki işbirliğinde yaşanan dönüşümün uluslararası uygulamalara yansıma şekliyle de uyumludur" dedi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Bankası, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Dünya Bankası ile İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika

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