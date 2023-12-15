Çin\'e doğrudan yabancı yatırım yüksek düzeyde seyrediyor

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, Çin'e doğrudan yabancı yatırımın yüksek düzeyde seyrettiğini ve yüksek teknoloji sektörlerinin artan seviyede yatırım çekmesiyle yatırım yapısının optimize olmaya devam ettiğini söyledi.

Perşembe günü yaptığı açıklamada yabancı işletmelerin Çin'e yatırım yapmaya yönelik sürekli büyüyen isteğinden söz eden Shu, bu yılın ilk 10 ayında serbest ticaret limanı yatırımları dahil olmak üzere Çin'e yapılan fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımları önceki yılın aynı dönemine göre Kanada'dan yüzde 110,3, İngiltere'den yüzde 94,6, Fransa'dan yüzde 90, İsviçre'den yüzde 66,1 ve Hollanda'dan yüzde 33 arttığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı Kasım ayında, 2023'ün ilk 10 ayında Çin'de toplam 41.947 yabancı sermayeli yeni şirketin kurulduğunu, bunun da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,1 artış anlamına geldiğini açıklamıştı.

Shu, Beijing'de düzenlediği basın toplantısında, "Çin, yabancı yatırımcılara daha iyi hizmet vermek için piyasa odaklı, hukuk temelli ve uluslararası nitelikte birinci sınıf iş ortamı yaratma yoluna daima bağlı kalmıştır" dedi.

Hükümetin yabancı yatırımları istikrara kavuşturma çalışmaları kapsamında birçok özel tedbir aldığını dile getiren sözcü, "Yurtdışına pazarlanan ilaçlar için yurtiçindeki üretim uygulama prosedürlerinin optimize edilmesi ve sınır ötesi veri akışının standartlaştırılıp teşvik edilmesi dahil olmak üzere şu anda üzerinde çalışılan politikalar da var" ifadelerini kullandı.

Shu, Ticaret Bakanlığı'nın üst düzey dışa açılımı genişletmek, uluslararası yüksek standartlı ekonomi ve ticaret kurallarına uyum sağlamak, kurumsal dışa açılımı istikrarlı şekilde teşvik etmek, yabancı sermayeli işletmelerin taleplerine aktif şekilde yanıt vermek, ayrıca Çinli ve yabancı personel değişimlerini kolaylaştırmak suretiyle yabancı yatırımı sürekli desteklemeye ve hizmetleri optimize etmeye çalışacağını belirtti.