Çin'e gizli belge sızdırdığı için 54 yaşındaki Yunan personel kararnameyle azledildi - Son Dakika
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Çin'e gizli belge sızdırdığı için 54 yaşındaki Yunan personel kararnameyle azledildi

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Yunanistan'da şubatta Çin'e gizli askeri bilgi sızdırdığı gerekçesiyle tutuklanan 54 yaşındaki askeri personel, Hava Kuvvetlerindeki görevinden azledildi. Savunma Bakanı Dendias'ın önerisiyle çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınan zanlı, suçlamayı kabul etti.

Yunanistan'da, Çin'e gizli askeri bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle şubatta tutuklanan Yunanistan Silahlı Kuvvetleri personeli, Hava Kuvvetlerindeki görevinden azledildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Çin'e gizli askeri bilgileri sızdıran 54 yaşındaki silahlı kuvvetler personeli hakkında Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın önerisi üzerine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı.

Kendisine yöneltilen suçu kabul eden zanlı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Hava Kuvvetlerindeki görevinden azledildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından 5 Şubat'ta yapılan açıklamada, bir silahlı kuvvetler personelinin "ulusal çıkarlara zarar verme riski oluşturacak şekilde gizli askeri bilgileri üçüncü kişilere temin ettiğine" dair güçlü kanıtlar bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Zanlı daha sonra gizli belgeleri Çin'e sızdırdığını itiraf etmiş ve aynı ay tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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