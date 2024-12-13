Çin Ekonomi Konferansı'nda 2025 Planı Belirlendi - Son Dakika
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Çin Ekonomi Konferansı'nda 2025 Planı Belirlendi

Çin'de düzenlenen ekonomi konferansında 2025 yılına yönelik öncelikler ve stratejiler belirlendi.

13.12.2024 17:02
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BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çinli liderler Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen yıllık Merkezi Ekonomi Çalışma Konferansı'nda 2025 yılındaki ekonomi çalışmalarına yönelik öncelikleri belirledi.

Çin Cumhurbaşkanı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı Xi Jinping, çarşamba günü başlayan iki günlük konferansta bir konuşma yaptı.

Xi konuşmasında ülkenin 2024'teki ekonomi çalışmalarını gözden geçirip ekonominin mevcut durumunu analiz ederek önümüzdeki yıl yürütülmesi gereken ekonomi çalışmalarına dikkat çekti.

Toplantıda 2024 yılında yüksek kaliteli kalkınma ve önde gelen yıllık hedeflerde sağlam ilerlemeler kaydedip ekonomik ve sosyal kalkınma görevlerini başarıyla yerine getirerek ilerleme sergileyen Çin ekonomisinin genel olarak istikrarlı bir performans ortaya koyduğu belirtildi.

Geçtiğimiz yıldaki kalkınma yolculuğunun olağanüstü, elde edilen başarılarınsa cesaret verici olduğu ifade edilen toplantıda ÇKP liderliği tarafından Eylül ayının sonlarında uygulanmaya başlanan kademeli politikaların, sosyal güveni etkin şekilde artırıp ekonomide kayda değer bir yeniden sıçrama oluşturduğu kaydedildi.

Dış ortamdaki değişikliklerin yol açtığı derin kötü etkilere ve an itibarıyla yurtiçi ekonomi faaliyetlerinin yüz yüze kaldığı birçok zorluk ve meydan okumanın varlığına dikkat çekilen toplantıda Çin ekonomisinin uzun vadeli istikrarlı gelişimine yönelik destekleyici şartların ve temel trendin değişmeden devam ettiği dile getirildi.

Toplantıda, "Zorluklarla yüzleşmeli, güvenimizi güçlendirmeli ve tüm olumlu faktörleri kalkınmadaki gerçek başarılara dönüştürmeliyiz" ifadeleri kullanıldı.

14. Beş Yıllık Plan'daki (2021-2025) hedef ve görevleri yüksek kaliteli şekilde yerine getirmek ve sağlam bir temel oluşturarak 15. Beş Yıllık Plan'a (2026-2030) iyi bir başlangıç yapabilmek üzere ekonominin yukarı yönlü trendini sürdürebilmek için daha proaktif ve etkili makro politikaların uygulanması gerektiği ifade edildi.

Toplantıda önümüzdeki yılda istikrarlı ekonomik büyümenin sürdürülmesi, istihdam ve fiyatların genel olarak istikrarlı halde tutulması, ödemeler dengesinde temel dengenin sağlanması ve ekonominin büyümesine paralel şekilde vatandaşların gelirlerinin artırılması gereği vurgulandı.

Ülkenin daha proaktif bir mali politika benimsemesi, bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranının daha yüksek belirlenmesi ve mali politikanın sürekli kuvvetli ve etkili olmasının sağlanması gerektiği ifade edildi.

Toplantıda mali, parasal, istihdama ilişkin, endüstriyel, bölgesel, ticarete ilişkin, çevresel ve düzenleyici politikalar ile ülkenin reform ve dışa açılma önlemleri arasında daha iyi koordinasyon sağlanması çağrısı yapıldı.

2025 yılına ilişkin bir dizi kilit öneme sahip görevin ana hatlarının belirlendiği toplantıda tüketimi artırmak, yatırım verimliliğini iyileştirmek ve tüm cephelerde iç talebi genişletmek yönünde güçlü çaba gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda Çin'in bilimsel ve teknolojik inovasyonun, kaliteli yeni üretici güçlerin geliştirilmesine ve modernize edilmiş endüstriyel bir sistem inşa edilmesine güç vermesini sağlamak üzere adımlar atması gerektiğine dikkat çekildi.

Ayrıca, Çin'in yüksek standartlı dışa açılımını genişletmesi ve dış ticaretin ve yabancı yatırımların istikrarını sağlaması gerektiği ifade edildi.

Yeni kentleşmede ve kırsal bölgelerin her alanda canlandırılmasında eşgüdümlü ilerleme kaydetme ve entegre kentsel-kırsal kalkınmayı teşvik etme çabaları sergilenmesi çağrısı da yapıldı.

Bölgesel kalkınmanın canlılığını artırmak üzere bölgesel stratejilerin uygulanmasının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilen toplantıda yeni büyüme merkezlerinin aktif şekilde desteklenmesinin yanı sıra ekonomik kalkınma avantajları olan bölgelerin inovasyon yeteneklerinin artırılması ve bu bölgelerin kalkınmaya liderlik yapma rollerinin daha fazla ön plana çıkarılması gerektiği vurgulandı.

Halkın refahını sağlayıp iyileştirme yönünde yoğun çaba gösterilmesi gereğine dikkat çekilen toplantıda kilit öneme sahip sektörler ve endüstriler, kentsel ve kırsal topluluklar ve mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler için istihdamı destek planlarının uygulanması çağrısı yapıldı.

Toplantıda ülkenin çocuk sahibi olmayı destekleyen politikalar belirlemesi, kamu destekli evde yaşlı bakımını geliştirmesi ve genel olarak yararlı yaşlı bakım hizmetlerini genişletmesi gerektiği ifade edildi.

Toplantıda, 15. Beş Yıllık Plan için makul öneriler yapılması da istendi ve yeni yıla girerken halkın refah ve güvenliğinin sağlanması ve genel sosyal istikrarın korunması için çalışma yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Xi Jinping, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ekonomi Konferansı'nda 2025 Planı Belirlendi - Son Dakika

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