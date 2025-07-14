Çin Ekonomik Kalkınma Bölgeleri Yabancı Yatırımlarda Lider Olmaya Devam Ediyor

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Yabancı Yatırım İdaresi Departmanı yetkilisi Ji Xiaofeng, 40 yılı aşkın süre önce kurulan ulusal ekonomik kalkınma bölgelerinin dışa açılımı en önemli öncelik haline getirdiğini ve dış ticaretin teşvik edilmesi ve yabancı yatırımların çekilmesinde "ilk kademede" yer aldığını söyledi.

Ji, Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde tüm medyayı kapsayan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 40 yıl boyunca kendilerini geliştirmek için sürekli çaba sarf eden bu bölgelerin, yüksek kaliteli, yasalara dayalı bir iş ortamı yaratmaya kararlı oldupunu belirtti.

Yetkili, ülkede 2024 yılı sonu itibariyle toplam 60.000'den fazla yabancı sermayeli şirkete ev sahipliği yapan 232 ulusal ekonomik kalkınma bölgesi kurulduğunu hatırlattı.

Japon elektronik devi Panasonic'in Çin pazarındaki en eski yabancı yatırımcılardan biri olduğunu vurgulayan Ji, Panasonic'in ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Suzhou Endüstri Parkı'nda üç iştirakinin bulunduğunu belirtti.

Ticaret bakanlığı tarafından yayınlanan yıllık sıralamaya göre Suzhou Endüstri Parkı, 2024 yılı sonunda Çin'deki tüm ulusal ekonomik kalkınma bölgeleri arasında gelişmişlik düzeyi açısından birinci sırada yer alarak üst üste dokuzuncu yıl lider konumunu korudu.

Panasonic Çin Başkanı Zhao Bingdi, "Sanayi parkının konumu, sanayi zinciri ve politika desteği burayı bizim için çok cazip kılıyor ve sadece Suzhou'da değil, tüm Çin'de yatırım ve gelişimimize büyük fayda sağladı" dedi.

Zhao, endüstri parkı sayesinde devlet-iş dünyası etkileşimini kolaylaştırmak gibi son derece profesyonel hizmetler sunularak şirketlerin operasyonel verimliliği artırmalarına ve en son politika önlemleri hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olunduğunu söyledi.

Bakanlığın mayıs ayında ekonomik kalkınma bölgelerinde reform ve inovasyonu daha da derinleştirmek için çalışma planı açıkladığını hatırlatan Zhao, bu adımın Çin'in bu bölgelerin üst düzey dışa açılımını teşvik etmedeki rolünü güçlendirmeye yönelik son hamlelerinden birini işaret ettiğini ifade etti.

Zhao, "Çin'deki reform ve dışa açılım sürecinin hem tanığı hem de faydalanıcılarından biri olduk. Ülke yüksek kaliteli kalkınmaya doğru ilerlerken, biz de buradaki büyümemizi sürdürmeye kararlıyız" dedi.