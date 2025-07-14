Çin Ekonomik Kalkınma Bölgeleri Yabancı Yatırımlarda Lider Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin Ekonomik Kalkınma Bölgeleri Yabancı Yatırımlarda Lider Olmaya Devam Ediyor

14.07.2025 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, yabancı yatırımları çekmek için ekonomik kalkınma bölgelerini öncelikli hale getiriyor.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Yabancı Yatırım İdaresi Departmanı yetkilisi Ji Xiaofeng, 40 yılı aşkın süre önce kurulan ulusal ekonomik kalkınma bölgelerinin dışa açılımı en önemli öncelik haline getirdiğini ve dış ticaretin teşvik edilmesi ve yabancı yatırımların çekilmesinde "ilk kademede" yer aldığını söyledi.

Ji, Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde tüm medyayı kapsayan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 40 yıl boyunca kendilerini geliştirmek için sürekli çaba sarf eden bu bölgelerin, yüksek kaliteli, yasalara dayalı bir iş ortamı yaratmaya kararlı oldupunu belirtti.

Yetkili, ülkede 2024 yılı sonu itibariyle toplam 60.000'den fazla yabancı sermayeli şirkete ev sahipliği yapan 232 ulusal ekonomik kalkınma bölgesi kurulduğunu hatırlattı.

Japon elektronik devi Panasonic'in Çin pazarındaki en eski yabancı yatırımcılardan biri olduğunu vurgulayan Ji, Panasonic'in ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Suzhou Endüstri Parkı'nda üç iştirakinin bulunduğunu belirtti.

Ticaret bakanlığı tarafından yayınlanan yıllık sıralamaya göre Suzhou Endüstri Parkı, 2024 yılı sonunda Çin'deki tüm ulusal ekonomik kalkınma bölgeleri arasında gelişmişlik düzeyi açısından birinci sırada yer alarak üst üste dokuzuncu yıl lider konumunu korudu.

Panasonic Çin Başkanı Zhao Bingdi, "Sanayi parkının konumu, sanayi zinciri ve politika desteği burayı bizim için çok cazip kılıyor ve sadece Suzhou'da değil, tüm Çin'de yatırım ve gelişimimize büyük fayda sağladı" dedi.

Zhao, endüstri parkı sayesinde devlet-iş dünyası etkileşimini kolaylaştırmak gibi son derece profesyonel hizmetler sunularak şirketlerin operasyonel verimliliği artırmalarına ve en son politika önlemleri hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olunduğunu söyledi.

Bakanlığın mayıs ayında ekonomik kalkınma bölgelerinde reform ve inovasyonu daha da derinleştirmek için çalışma planı açıkladığını hatırlatan Zhao, bu adımın Çin'in bu bölgelerin üst düzey dışa açılımını teşvik etmedeki rolünü güçlendirmeye yönelik son hamlelerinden birini işaret ettiğini ifade etti.

Zhao, "Çin'deki reform ve dışa açılım sürecinin hem tanığı hem de faydalanıcılarından biri olduk. Ülke yüksek kaliteli kalkınmaya doğru ilerlerken, biz de buradaki büyümemizi sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ekonomik Kalkınma Bölgeleri Yabancı Yatırımlarda Lider Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
200 yolculu feribotta yangın paniği Vali’den açıklama geldi 200 yolculu feribotta yangın paniği! Vali'den açıklama geldi
Bodrum’da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı Bodrum'da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı
Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı
Rafting merkezinde ’can yeleği giyme’ kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı 3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü

14:34
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
13:03
PKK’nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi İçinden çıkanlar şoke etti
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti
12:11
Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün “78 kişinin katiliyim“ diye inleyin
Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün "78 kişinin katiliyim" diye inleyin
22:21
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
22:19
Londra’da yolcu uçağı piste çakıldı
Londra'da yolcu uçağı piste çakıldı!
21:33
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
20:55
Elon Musk’tan Trump’a çağrı: Dosyaları yayımla
Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla
20:50
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı
Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
20:24
AB’nin ABD’ye yönelik ’gümrük vergisi’ misillemesi ertelendi
AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi
19:59
Tarık Çetin, Fenerbahçe’ye imzayı attı
Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı
19:29
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 14:52:31. #7.12#
SON DAKİKA: Çin Ekonomik Kalkınma Bölgeleri Yabancı Yatırımlarda Lider Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.