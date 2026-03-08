Çin Ekonomisi Küresel Büyümeye Katkı Sağlayacak

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in küresel ekonominin en istikrarlı itici gücü olmaya devam edeceğini söyledi.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Çin ekonomisinin son beş yılda sergilediği yıllık ortalama yüzde 5,4 büyümeyle küresel büyümenin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğunu kaydederek, bu oranın G7 ülkelerinin toplam katkısından daha fazla olduğunu belirtti.

Wang, dünyadaki en büyük potansiyel tüketici pazar ve en büyük yükselen ekonomi olan Çin'in uzun vadeli olumlu görünümü ve sürdürülebilir büyüme eğilimini destekleyen daha iyi koşullara sahip olduğunu kaydetti.

Bir ülkenin büyüklüğünün, çoğunluğun iyiliğine hizmet etmesinde yattığını belirten Wang, yüksek standartlı dışa açılımı genişleteceklerini ve sadece "dünyanın fabrikası" değil, aynı zamanda da "dünyanın pazarı" olma yönünde hareket edeceklerini söyledi.

Wang, "Çin'in ticaret ve yatırımın serbestleştirilip kolaylaştırılmasını destekleme, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işleyişini sürdürme, merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün yer aldığı çok taraflı ticaret sistemini koruma ve adil ve açık bir ekonomik ve ticari düzenini savunma konularındaki güçlü bağlılığı devam etmektedir" dedi.

Wang, güçlü ve sürdürülebilir küresel büyümeye yeni katkılar sağlama konusunda dünyanın Çin'e güvenebileceğini ifade etti.