Çin Ekonomisi Küresel Büyümeye Katkı Sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Ekonomisi Küresel Büyümeye Katkı Sağlayacak

08.03.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in sürdürülebilir büyümeyle global ekonomideki rolünü vurguladı.

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in küresel ekonominin en istikrarlı itici gücü olmaya devam edeceğini söyledi.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Çin ekonomisinin son beş yılda sergilediği yıllık ortalama yüzde 5,4 büyümeyle küresel büyümenin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğunu kaydederek, bu oranın G7 ülkelerinin toplam katkısından daha fazla olduğunu belirtti.

Wang, dünyadaki en büyük potansiyel tüketici pazar ve en büyük yükselen ekonomi olan Çin'in uzun vadeli olumlu görünümü ve sürdürülebilir büyüme eğilimini destekleyen daha iyi koşullara sahip olduğunu kaydetti.

Bir ülkenin büyüklüğünün, çoğunluğun iyiliğine hizmet etmesinde yattığını belirten Wang, yüksek standartlı dışa açılımı genişleteceklerini ve sadece "dünyanın fabrikası" değil, aynı zamanda da "dünyanın pazarı" olma yönünde hareket edeceklerini söyledi.

Wang, "Çin'in ticaret ve yatırımın serbestleştirilip kolaylaştırılmasını destekleme, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işleyişini sürdürme, merkezinde Dünya Ticaret Örgütü'nün yer aldığı çok taraflı ticaret sistemini koruma ve adil ve açık bir ekonomik ve ticari düzenini savunma konularındaki güçlü bağlılığı devam etmektedir" dedi.

Wang, güçlü ve sürdürülebilir küresel büyümeye yeni katkılar sağlama konusunda dünyanın Çin'e güvenebileceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ekonomisi Küresel Büyümeye Katkı Sağlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
11:32
İsrail’den İran’ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
11:12
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
11:11
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı
Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 12:48:09. #7.12#
SON DAKİKA: Çin Ekonomisi Küresel Büyümeye Katkı Sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.