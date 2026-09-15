Çin, elektronik bilgi üretiminde 2030 için 30 trilyon yuanlık gelir hedefi koydu - Son Dakika
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Çin, elektronik bilgi üretiminde 2030 için 30 trilyon yuanlık gelir hedefi koydu

Çin, elektronik bilgi üretiminde 2030 için 30 trilyon yuanlık gelir hedefi koydu
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Çin, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) elektronik bilgi üretim sektörü için kalkınma planı yayımladı. Plana göre sektördeki işletmelerin toplam gelirinin 2030 yılına kadar 30 trilyon yuanı aşması ve Ar-Ge yatırım yoğunluğunun yüzde 3,5 olması hedefleniyor.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030), küresel sanayi yapısında önemli bir rol üstleneceğini öngördüğü elektronik bilgi üretim sektörüne ilişkin kalkınma planı yayımladı.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ile Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından ortaklaşa yayımlanan plan, yıllık ana faaliyet geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,96 milyon ABD doları) olan elektronik bilgi üretim işletmelerinin toplam gelirinin 2030 yılına kadar 30 trilyon yuanı aşmasını hedefliyor.

Plana göre, söz konusu dönemde entegre devreler, gelişmiş bilişim, tüketici elektroniği, temel elektronik ve enerji elektroniği gibi alanlarda teknoloji ve ürünler bakımından bir dizi rekabet avantajının ortaya çıkması bekleniyor.

Sektörün araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırım yoğunluğunu yüzde 3,5 olarak belirleyen plan, yeni nesil akıllı terminallerin kullanım oranının önemli ölçüde artmasını öngörüyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, elektronik bilgi üretiminde 2030 için 30 trilyon yuanlık gelir hedefi koydu - Son Dakika

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