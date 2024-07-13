Çin, En Büyük Doğal Uranyum Üretim Projesine Başladı

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BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Atom Enerjisi Kurumu (CAEA), ülkenin en büyük doğal uranyum üretim projesinin inşaatının Cuma günü İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Ordos kentinde başladığını duyurdu.

Proje, Çin Atom Enerjisi Kurumu'nun nükleer endüstri kalkınma planı kapsamında Çin Ulusal Nükleer Şirketi tarafından geliştiriliyor. Yeşil, ekonomik, akıllı ve verimli operasyonlarla ön plana çıkan proje, yüksek standartlara sahip bir doğal uranyum üretim üssü haline gelecek.

Proje, karbondioksit ve oksijenli özütleme yöntemi kullanan ileri bir madencilik prosesinden yararlanacak. Bu teknikle, geleneksel yeraltı madencilik yöntemlerinin tersine cevherlerin işlemden geçirilmek üzere yüzeye çıkarılmasına gerek kalmadan uranyum solüsyonunun kapalı döngü dolaşımı yoluyla uranyum çıkarabiliyor.

Doğal uranyum üretiminde sıfır su, gaz ve katı atık emisyonu sağlanabilen bu yaklaşım, düşük karbonlu emisyonlarla sürdürülebilir operasyonlara imkan veriyor.

Projede ayrıca akıllı operasyon analizi ve hassas madencilik için otomasyon, uzaktan ve merkezi kontrol ve büyük veri analizi gibi ileri teknolojiler de kullanılacak.

Çin Atom Enerjisi Kurumu, projenin, tamamlandığında Çin'in doğal uranyum tedarik kapasitesini artıracağını ve doğal uranyum sektörünün bağımsız inovasyon yeteneğini ve uluslararası rekabet gücünü geliştireceğini söyledi.

Doğal uranyum, Çin'in nükleer sektörünün gelişiminin maddi temelini oluşturuyor ve ulusal güvenliğin sağlanmasında önemli bir stratejik kaynak ve enerji madeni olarak görülüyor.

Çin anakarasında nükleer enerji üretimi, 2023 yılında 440.000 gigavat-saate ulaşarak toplam ulusal elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 5'ine karşılık geldi. Güvenlik ve istikrarlı nükleer yakıt temini gerçekleştiren ülke, bağımsız ve kapsamlı bir nükleer sektör zincir sistemi kurdu.