Çin, En Büyük Doğal Uranyum Üretim Projesine Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, En Büyük Doğal Uranyum Üretim Projesine Başladı

Çin Atom Enerjisi Kurumu, Çin Ulusal Nükleer Şirketi tarafından geliştirilen ülkenin en büyük doğal uranyum üretim projesinin inşaatının başladığını duyurdu. Yeşil, ekonomik, akıllı ve verimli operasyonlarla öne çıkan proje, yüksek standartlara sahip bir doğal uranyum üretim üssü olacak. Proje, ileri bir madencilik prosesi kullanarak uranyum çıkaracak ve sürdürülebilir operasyonlara imkan verecek. Ayrıca, akıllı operasyon analizi ve ileri teknolojiler de projede kullanılacak. Tamamlandığında, proje Çin'in doğal uranyum tedarik kapasitesini artıracak ve uluslararası rekabet gücünü geliştirecektir.

13.07.2024 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Atom Enerjisi Kurumu (CAEA), ülkenin en büyük doğal uranyum üretim projesinin inşaatının Cuma günü İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Ordos kentinde başladığını duyurdu.

Proje, Çin Atom Enerjisi Kurumu'nun nükleer endüstri kalkınma planı kapsamında Çin Ulusal Nükleer Şirketi tarafından geliştiriliyor. Yeşil, ekonomik, akıllı ve verimli operasyonlarla ön plana çıkan proje, yüksek standartlara sahip bir doğal uranyum üretim üssü haline gelecek.

Proje, karbondioksit ve oksijenli özütleme yöntemi kullanan ileri bir madencilik prosesinden yararlanacak. Bu teknikle, geleneksel yeraltı madencilik yöntemlerinin tersine cevherlerin işlemden geçirilmek üzere yüzeye çıkarılmasına gerek kalmadan uranyum solüsyonunun kapalı döngü dolaşımı yoluyla uranyum çıkarabiliyor.

Doğal uranyum üretiminde sıfır su, gaz ve katı atık emisyonu sağlanabilen bu yaklaşım, düşük karbonlu emisyonlarla sürdürülebilir operasyonlara imkan veriyor.

Projede ayrıca akıllı operasyon analizi ve hassas madencilik için otomasyon, uzaktan ve merkezi kontrol ve büyük veri analizi gibi ileri teknolojiler de kullanılacak.

Çin Atom Enerjisi Kurumu, projenin, tamamlandığında Çin'in doğal uranyum tedarik kapasitesini artıracağını ve doğal uranyum sektörünün bağımsız inovasyon yeteneğini ve uluslararası rekabet gücünü geliştireceğini söyledi.

Doğal uranyum, Çin'in nükleer sektörünün gelişiminin maddi temelini oluşturuyor ve ulusal güvenliğin sağlanmasında önemli bir stratejik kaynak ve enerji madeni olarak görülüyor.

Çin anakarasında nükleer enerji üretimi, 2023 yılında 440.000 gigavat-saate ulaşarak toplam ulusal elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 5'ine karşılık geldi. Güvenlik ve istikrarlı nükleer yakıt temini gerçekleştiren ülke, bağımsız ve kapsamlı bir nükleer sektör zincir sistemi kurdu.

Kaynak: Xinhua

Ulusal Nükleer Şirketi, Madencilik, Operasyon, Çevre, Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, En Büyük Doğal Uranyum Üretim Projesine Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 İsrail ’güvenli’ dediği El-Mevasi’ye saldırdı: En az 50 ölü İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 50 ölü
12:09 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olanların peşine düştü Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
11:08 İzmir’de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal
10:35 Muğla’da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 2 ölü, 4’ü ağır 28 yaralı Muğla'da freni boşalan tur otobüsü dehşet saçtı: 2 ölü, 4'ü ağır 28 yaralı
09:14 Kerem Kınık’ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada Kerem Kınık'ın kızının 17 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza kamerada
11:36 Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası
11:10 Cenk Tosun’dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı
11:02 Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu Öldü diye ceset torbasına konulan 82 yaşındaki yaşlı kadın, cenaze evi çalışanı tarafından canlı bulundu
10:43 Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, isminin baş harflerine özel eşarp yaptırdı
10:16 Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi Asya kıtasının en zengin adamı Hintli milyarder Anant Ambani, oğlunu 600 milyon dolarlık bir düğünle evlendirdi
10:13 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı 115 kişiye mezar olan binanın müteahhidi ölenleri suçladı
10:05 Yok artık daha neler Somali Ligi’nde atılan penaltıya bakın Yok artık daha neler! Somali Ligi'nde atılan penaltıya bakın
09:43 Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler Bakterili kaynak suyunun çevresi kapatıldı, inanmayıp teli kestiler
09:37 Markette kilosu 100 TL, üretici ise “Satamadım“ diyerek çürümeye bıraktı Markette kilosu 100 TL, üretici ise "Satamadım" diyerek çürümeye bıraktı
09:34 TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 12:51:17. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, En Büyük Doğal Uranyum Üretim Projesine Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement