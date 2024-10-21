Çin, Endonezya'nın Yeni Başkanı ile İlişkileri Güçlendiriyor

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CAKARTA, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak Endonezya'nın yeni Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun göreve başlama törenine katıldı ve Subianto ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Han, Pazar günü gerçekleşen görüşmede Devlet Başkanı Prabowo'nun seçim zaferinin hemen ardından Çin'e ziyaret düzenlemesinin, Çin'e yönelik derin sevgi ve büyük dostluğunu ve Çin-Endonezya ilişkilerinin ilerletilmesine olan bağlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Han, Devlet Başkanı Prabowo'nun göreve başladıktan sonra yaptığı ilk konuşmada gıda güvenliği ve yoksulluğun azaltılması gibi kilit öneme sahip öncelikleri vurguladığına dikkat çekerek söz konusu ifadelerin, Cumhurbaşkanı Xi'nin önerdiği insan odaklı kalkınma yaklaşımıyla büyük oranda uyumlu olduğunu belirtti.

Çin'in, Devlet Başkanı Prabowo'ya ve yeni hükümetine olan desteğini teyit eden Han, Endonezya'nın Prabowo'nun liderliğinde ulusal kalkınma konusunda daha fazla ilerleme kaydedeceğine olan inancını dile getirdi.

Han, iki devlet başkanının stratejik kılavuzluğunu takip etmek, ortak geleceğe sahip Çin-Endonezya topluluğunun inşasını yeni bir seviyeye çıkarmak ve bir yandan dünyanın kalkınma ve refahını teşvik ederken diğer yandan bölgesel barış ve istikrarı sürdürmek üzere Endonezya ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Çin-Endonezya ilişkilerinin bir sonraki aşaması için üç öneri de sunan Han, öncelikle üst düzey stratejik karşılıklı güveni güçlendirilip birbirlerini temel çıkarları ve önemli endişeleri konusunda karşılıklı şekilde desteklemeleri gerektiğini belirtti. Han, ikinci olarak kapsamlı ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini iki ülkenin daha fazla insanına fayda sağlayacak şekilde derinleştirmeleri gerektiğini dile getirdi. Han, üçüncü öneri olarak küresel yönetişimin daha adil ve makul doğrultuda gelişimini desteklemek üzere uluslararası işbirliğini artırma önerisinde bulundu.

Devlet Başkanı Prabowo ise dünyada önde gelen bir ülke olan Çin'in Endonezya için kilit öneme sahip bir ortak olduğunu yineledi. Yeni Endonezya hükümetinin Çin'le ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini belirten Prabowo, Joko Widodo'nun Çin'e yönelik dost canlısı politikasını sürdüreceğini ifade etti.

Prabowo, iki taraf arasında karşılıklı destek ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini daha fazla derinleştirmeye, uluslararası ve bölgesel konularda koordinasyonu güçlendirmeye ve ikili ilişkilerin daha fazla gelişimi desteklemeye istekli olduklarını ifade etti.