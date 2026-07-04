Çin Enerji Araçlarında Vergi İndirimini Kaldırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Enerji Araçlarında Vergi İndirimini Kaldırıyor

Çin Enerji Araçlarında Vergi İndirimini Kaldırıyor
04.07.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, elektrikli ve hibrit araçlara tanınan vergi muafiyetini 2027'de kaldıracak.

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin, enerji tasarruflu araçlara uygulanan araç ve taşıt vergisini yarıya düşüren vergi indirimini ve bazı yeni enerjili araçlara tanınan vergi muafiyetini 1 Ocak 2027'den itibaren kaldıracak. Vergi muafiyeti kaldırılacak araçlar arasında tamamen elektrikli ticari araçlar, şarj edilebilir hibrit elektrikli araçlar ve yakıt hücreli ticari araçlar da bulunuyor.

Çin Maliye Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamaya göre, söz konusu araç türlerini daha önce edinmiş olan ve yeni edinecek olan tüm mükellefler 2027 yılından itibaren yıllık araç ve taşıt vergisi ödeyecek.

Öte yandan tamamen elektrikli binek araçlar ve yakıt hücreli binek araçlar bu düzenleme kapsamına girmiyor. Araç ve taşıt vergisi yasasında belirlenen vergilendirme dilimine girmeyen bu iki tür araç, vergiden muaf tutulmaya devam edecek.

Çin, 2012 yılından bu yana yeni enerjili araç sektörünün büyümesini desteklemek ve enerji tasarrufu ve emisyon azaltımını teşvik etmek amacıyla tercihli araç ve taşıt vergisi politikaları uyguluyordu. Ancak sektör son yıllarda hızla büyürken, vergi teşviklerinin vergi adaleti ve verginin düzenleyici işlevi açısından yarattığı sorunlar da giderek arttı.

Çin Otomotiv Strateji ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Liu Bin, söz konusu verginin araç sahipliği maliyeti içinde küçük bir paya sahip olduğunu ve sınırlı sayıdaki araç modelini etkilediğini belirterek, düzenlemenin genel etkisinin düşük olacağını ifade etti.

"Yıllar süren gelişimin ardından Çin'in yeni enerjili araç endüstrisi, genel nitelikli teşvik politikalarına bağımlılığı geride bırakarak piyasa odaklı ve özerk yeni bir büyüme aşamasına girdi" diyen Liu, söz konusu politika değişikliğinin, işletmeleri piyasada rekabet güçlerini artırarak yüksek kaliteli gelişme sağlama yönünde teşvik edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Otomobil, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Enerji Araçlarında Vergi İndirimini Kaldırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü
Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı Midesinden 50 kapsül uyuşturucu çıktı
Fransa’da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm Fransa'da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm
Yok böyle operasyon İstanbul’un göbeğinden Avrupa’yı esir almışlar Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
İletişim Başkanlığı’ndan ASELSAN’ın ABD’li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama

11:51
8 yıllık ara sona erdi Nebahat Çehre ekranlara dönüyor
8 yıllık ara sona erdi! Nebahat Çehre ekranlara dönüyor
11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
11:15
İstanbul’a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
11:14
Oyuncu Ece İrtem’in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
10:15
Bir can kaybı daha Kentte bilanço ağırlaşıyor
Bir can kaybı daha! Kentte bilanço ağırlaşıyor
10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 12:01:45. #7.12#
SON DAKİKA: Çin Enerji Araçlarında Vergi İndirimini Kaldırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.