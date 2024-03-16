Çin, eyalet düzeyindeki yeni bölgelerin yüksek kaliteli gelişimini teşvik edecek

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin, eyalat düzeyindeki yeni bölgelerin yüksek kaliteli gelişimini teşvik ederek bu bölgeleri, reform ve dışa açılmanın yeni merkezleri haline getirecek.
Çin'in en üst düzey ekonomi planlamacısı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından Cuma günü açıklanan bir eylem planına göre, ülkede şu anda Pudong Yeni Bölgesi, Xiong'an Yeni Bölgesi ve Binhai Yeni Bölgesi dahil olmak üzere 19 eyalet düzeyinde yeni bölge bulunuyor.
Komisyona göre, 2023 yılında 19 bölgenin gayrisafi yurtiçi hasılası 6,2 trilyon yuana (yaklaşık 873,55 milyar ABD doları) ulaşarak ülke genelindeki toplam hasılanın yüzde 5'ini oluşturdu.
Plana göre, bölgeler arası üst düzey koordineli inovasyonun yanı sıra akıllı üretim ve dijital dönüşümün teşvik edilmesi de dahil olmak üzere, eyalet düzeyindeki yeni bölgelerin bilim-teknoloji ve endüstriyel rekabet gücünü artırmak için tedbirler alınacak.
Planda, eyalet düzeyindeki yeni bölgelere yenilikçi bir şekilde daha fazla yatırım projesi sunulması ve yeni tüketim biçimlerinin geliştirilmesi için çaba gösterileceği belirtildi.
Planda ayrıca, yeteneklerin kullanılmasının kolaylaştırılması, arazi kullanım verimliliğinin arttırılması ve bölgelere yönelik mali desteğin arttırılması da dahil olmak üzere kilit önemdeki alanlarda reformların derinleştirilmesi için eyelat düzeydeki yeni bölgelerin desteklenmesine yönelik tedbirler de yer aldı.
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Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki savaş alanları, şehitlik ve anıtlar, 18 Mart Pazartesi günü yapılacak törenler öncesi Türkiye'nin birçok ilinden gelenler tarafından ziyaret ediliyor.
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Çorum'da Üçtutlar Mahallesi Binevler Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, A.A. ve N.A. yönetimindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada, 19 UP 389 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.D. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Uğur Keskin'in cenazesi, memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde toprağa verildi. Keskin'in cenazesi, Elmayurdu köyündeki babaevinde helallik alınmasının ardından törenin düzenleneceği köy meydanına getirildi. Burada kılınan namazın ardından cenaze, köy mezarlığına defnedildi. Törene, Keskin'in yakınları ile Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Mardin'de görevli Jandarma Uzman Çavuş Uğur Keskin (32),14 Mart'ta Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda, iki aracın karıştığı kazada yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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