Çin, Fetih ve Hamas Heyetlerinin Uzlaşması İçin Çaba Sarf Edecek

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Çin Dışişleri Bakanlığı, Filistinli gruplar Fetih ve Hamas heyetlerinin 20 Temmuz'da Pekin'de yapacağı görüşmede uzlaşı sağlanması için çaba sarf etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fetih ve Hamas heyetlerinin Pekin'deki görüşmede uzlaşmasını desteklediklerini belirten Lin, taraflara bunun için uygun ortam hazırlamaya ve çaba sarf etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Ayrıca eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan yardımcısı adayı Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance'nin Çin'i "ABD için en büyük tehdit" olarak görmesine değinen Lin, Çin'in "ABD seçimlerinde bir malzeme olarak kullanılmasına karşı çıktıklarını" ifade etti.

Fetih ve Hamas heyetleri, Filistinli gruplar arasındaki bölünmeyi sona erdirmek amacıyla 20 Temmuz'da Çin'de bir araya gelecek.