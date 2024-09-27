Çin, Filipin Gemisini Yakından İzledi

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BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği, Güney Çin Denizi'ndeki Ren'ai Jiao resifi sularında sivil bir Filipin gemisi tarafından gerçekleştirilen ikmal misyonunu baştan sona takip etti.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dejun, Cuma günü yaptığı açıklamada, Ren'ai Jiao resifinde yasadışı olarak karaya oturtulan Filipin savaş gemisine Perşembe günü yapılan günlük ihtiyaç tedarikinin, Çin ve Filipinler arasında varılan geçici bir anlaşma olduğunu belirtti.

Liu, Filipinler'i verdiği taahhüdü yerine getirmeye ve denizcilik meselelerini iyi yönetmek için Çin ile işbirliği yapmaya çağırdı.

Sözcü, Çin Sahil Güvenliği'nin, Ren'ai Jiao resifi ile Nansha Qundao adalarının çevresindeki sularda yasaları uygulama faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.