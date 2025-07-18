Çin, Filipinler'deki Öğrencilere Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
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Çin, Filipinler'deki Öğrencilere Güvenlik Uyarısı

18.07.2025 17:52
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Çin Dışişleri, Filipinler'deki Çinli öğrencilerin güvenliği için önlemler alınmasını istedi.

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Filipinler tarafına Filipinler'deki Çinli öğrencilerin güvenlik, haysiyet ve yasal haklarını güvence altına almak üzere somut önlemler alma çağrısında bulundu.

Çin Eğitim Bakanlığı, cuma günü yayımladığı yurtdışında eğitim konusundaki uyarıda öğrencilere Filipinler'de eğitim almanın getireceği güvenlik risklerini değerlendirmelerini ve önlemlere ilişkin farkındalıklarını artırma çağrısında bulunmuştu.

Lin, cuma günkü basın toplantısında söz konusu uyarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda Filipinler'deki kamu güvenliği durumunun kötüye gittiğini ve Çin vatandaşlarını hedef alan suç ve taciz vakalarının arttığını kaydeden Lin, Çin hükümeti tarafından yayımlanan uyarının Çinli öğrencilerin güvenlik ve haklarını korumak üzere alınmış sorumlu ve makul bir önlem olduğunu söyledi.

Lin, "Filipinler'e eğitim amacıyla giden kişilere risk değerlendirmesi yapmalarını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Filipinler'deki Öğrencilere Güvenlik Uyarısı - Son Dakika

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