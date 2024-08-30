Çin, Filipinler'e Sahil Güvenlik gemisini çekmesi uyarısında bulundu - Son Dakika
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Çin, Filipinler'e Sahil Güvenlik gemisini çekmesi uyarısında bulundu

Çin, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde bulunan ihtilaflı bölgede demirli olan sahil güvenlik gemisini çekmesi çağrısında bulundu. Çin Savunma Bakanlığı, Filipinler'in gemiyi derhal bölgeden çekmesi gerektiğini vurgulayarak gerilimin tırmanmasından kaçınılması gerektiğini belirtti.

30.08.2024 12:47
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Çin, Filipinler'e Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasındaki ihtilaflı bölgelerden Sabina Sığı'nda bulunan Sahil Güvenlik gemisini çekmesi uyarısında bulundu.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Gan Yü, Filipinlerin bölgede demirli bulunan sahil güvenlik gemisine havadan helikopterle yaptığı ikmal seferini eleştirdi.

Filipinler tarafının denizde ve havada kazaya yol açabilecek "riskli bir eylemde" bulunduğunu savunan Sözcü Gan, "Filipinler tarafına, riskli eylemlerine ve propaganda nümayişine derhal son vermeye, gemiyi kendi başına bölgeden çekmeye çağırıyoruz." dedi.

Gan, "Filipinler tarafı durumu yanlış değerlendirmekten ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınmalıdır, aksi halde doğacak sonuçlardan tamamen sorumlu olacaktır." ifadesini kulandı.

"Sabrımızın da sınırı var"

Çin Savunma Bakanlığı Sözcü Vu Çien de yaptığı açıklamada, Filipinler'in gemisini ve personelini derhal Sabina Sığı'ndan çekmesi ve yerleşim ile yapılaşmanın olmadığı bir bölge haline getirmesi gerektiğini vurguladı.

Çin'in anlaşmazlıkları diyalog ve istişare ile çözme tavrını sürdürdüğünü belirten Sözcü Vu, "Ama sabrımızın da sınırı var." diye konuştu.

Vu, açıklamasında bölgedeki gerilimde Filipinler'e destek açıklamaları yapan ABD'yi de eleştirerek Washington'ı Güney Çin Denizi'nde "barışın ve istikrarın en büyük yok edicisi" ve "kargaşa yaratan en büyük kara el" olduğunu ileri sürdü.

Sabina Sığı'ndaki gerilim

Spratly Adaları'nın güneyindeki Sabina Sığı çevresinde son günde Çin ve Filipinler sahil güvenlik gemileri arasında çarpışmalara varan sürtüşmeler yaşanıyor.

Filipinlerin "Buhanginan", Çinlilerin "Şienbin" adını verdiği Sabina Sığı'nda, Filipinler Sahil Güvenliğine ait BRG Teresa Magbanua gemisi demirli halde bulunuyor.

Filipin gemileri, söz konusu gemiye ikmal sağlamak üzere aralıklarla bölgeyi ziyaret etmesi, bölgede hak iddia eden Çin ile gerilime yol açıyor.

Çin gemilerinin Filipin gemisine yapılan ikmal seferlerini engellemesi üzerine, gemiye dün helikopterle ikmal malzemeleri atılmıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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