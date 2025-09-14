Çin, Filipinler'e Güney Çin Denizi uyarısı

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, Güney Çin Denizi'nde cuma ve cumartesi günleri rutin devriye gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Tian pazar günü yaptığı açıklamada, Filipinler'in bölge dışındaki ülkelerle sözde "ortak devriyeler" için işbirliği yaptığını, Güney Çin Denizi hakkında hukuksuz iddialar yayarak bölgedeki barış ve istikrarı baltaladığını söyledi.

Sözcü, dış destek aramanın nafile olacağını belirterek, "Filipinler tarafını, Güney Çin Denizi'nde gerginliği artıracak eylemlere ve kışkırtmalara derhal son vermesi için ciddi bir uyarıda bulunuyoruz" dedi.

Tian, Güney Harekat Alanı Komutanlığı birliklerinin, Çin'in toprak egemenliği ile ulusal güvenliğini kararlılıkla korumak ve Güney Çin Denizi'ndeki barış ile istikrarı sürdürmek için yüksek teyakkuzda olduğunu vurguladı.

Sözcü, "Güney Çin Denizi'nde sorun çıkarmaya veya düzeni bozmaya yönelik her türlü girişim başarısızlığa mahkumdur" ifadelerini kullandı.