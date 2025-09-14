Çin, Filipinler'e Güney Çin Denizi uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin, Filipinler'e Güney Çin Denizi uyarısı

14.09.2025 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Filipinler'in ortak devriye iddialarını reddederek gerilimi artırmamaları için uyardı.

BEİJİNG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, Güney Çin Denizi'nde cuma ve cumartesi günleri rutin devriye gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Tian pazar günü yaptığı açıklamada, Filipinler'in bölge dışındaki ülkelerle sözde "ortak devriyeler" için işbirliği yaptığını, Güney Çin Denizi hakkında hukuksuz iddialar yayarak bölgedeki barış ve istikrarı baltaladığını söyledi.

Sözcü, dış destek aramanın nafile olacağını belirterek, "Filipinler tarafını, Güney Çin Denizi'nde gerginliği artıracak eylemlere ve kışkırtmalara derhal son vermesi için ciddi bir uyarıda bulunuyoruz" dedi.

Tian, Güney Harekat Alanı Komutanlığı birliklerinin, Çin'in toprak egemenliği ile ulusal güvenliğini kararlılıkla korumak ve Güney Çin Denizi'ndeki barış ile istikrarı sürdürmek için yüksek teyakkuzda olduğunu vurguladı.

Sözcü, "Güney Çin Denizi'nde sorun çıkarmaya veya düzeni bozmaya yönelik her türlü girişim başarısızlığa mahkumdur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Filipinler, Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Filipinler'e Güney Çin Denizi uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

10:38
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 11:14:30. #7.13#
SON DAKİKA: Çin, Filipinler'e Güney Çin Denizi uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.