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Çin, Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki provokasyonlara göz yummayacak - Son Dakika
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Çin, Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki provokasyonlara göz yummayacak

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde tekrarlanan provokasyon ve tacizlerine göz yummayacaklarını belirtti. Wu, Filipinler'in, Çin Sahil Güvenliği'nin Ren'ai Jiao yakınlarında Filipinler'e ait gemilere saldırdığı iddiasının tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Çin Sahil Güvenliği'nin yasalara uygun olarak gerekli tedbirleri aldığını ve Güney Çin Denizi'nde istikrarı korumak için ortak çaba sarf etmeye kararlı olduklarını söyledi.

Çin, Filipinler\'in Güney Çin Denizi\'ndeki provokasyonlara göz yummayacak
29.12.2023 - 11:57,
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BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde tekrarlanan provokasyon ve tacizlerine göz yummayacaklarını belirtti.

Wu söz konusu açıklamayı, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Filipinler'in, Çin Sahil Güvenliği'nin Ren'ai Jiao yakınlarında Filipinler'e ait gemilere "saldırdığı" iddiasına ilişkin soru üzerine yaptı.

İddianın tamamen asılsız olduğunu vurgulayan Wu, Filipinler'in, Çin tarafından defalarca yapılan uyarıları dikkate almayarak, Çin'in Ren'ai Jiao bölgesine komşu sulara izinsiz şekilde gemi göndermekte ısrar ettiğini ve Çin Sahil Güvenlik gemisine kışkırtma amaçlı çarparak hasara neden olduğunu belirtti. Wu, bu tür davranışların çok tehlikeli ve son derece profesyonellikten uzak olduğunu ifade etti.

Sözcü, Çin Sahil Güvenliği'nin yasalara uygun olarak gerekli tedbirleri aldığını ve bunların tamamen haklı ve meşru olduğunu söyledi.

Wu, "Farklılıkları her zaman diyalog ve istişare yoluyla çözmeye ve Güney Çin Denizi'nde istikrarı korumak için ortak çaba sarf etmeye kararlı olsak da Filipinler'in tekrarlanan provokasyon ve tacizlerine göz yummayacağız" dedi.

Kaynak: Xinhua
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