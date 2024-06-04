Filipinler, Çin'in yardım paketine el koyduğunu iddia etti - Son Dakika
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Filipinler, Çin'in yardım paketine el koyduğunu iddia etti

Filipinler, Çin\'in yardım paketine el koyduğunu iddia etti

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde karaya oturan gemisine yapılan yardım paketinin bir kısmına Çin tarafından el konulduğunu iddia etti. Filipinler Genelkurmay Başkanı, Çin'in bu yardımları denize döktüğünü belirtti. Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilafları ise bölge ülkeleri arasında devam ediyor.

04.06.2024 21:39
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Filipinler, Güney Çin Denizi'nde karaya oturan gemisindeki personeli için 19 Mayıs'ta uçakla havadan atılan yardım paketinin bir kısmına Çin tarafından el konulduğunu iddia etti.

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner, Spratly Adaları yakınındaki İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturan "BRP Sierra Madre" savaş gemisine 19 Mayıs'ta yapılan ikmale ilişkin konuştu.

Söz konusu gemideki mürettebata uçakla 4 paket yiyecek ve ilaç bırakıldığını ifade eden Brawner, bu yardım paketinin birine Çin tarafından el konulduğunu öne sürdü.

Çin'in daha sonra bu yardımları denize döktüğünü ifade eden Brawner, Filipin donanmasının kalan paketleri teslim alabildiğini belirtti.

Brawner, "Malzemelerimize el koyma eylemi yasa dışıdır. (Çin'in) Gıda maddeleri ve bazı ilaçlardan oluşan malzemelerimizi almaya hakkı yok." dedi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayınladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

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