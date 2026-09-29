Çin, Filipinler'in Titu ve Nanşan adalarını Kalayaan'a dahil etmesini yasal bulmadı

Çin hükümeti, Güney Çin Denizi'nde egemenlik ihtilafı yaşadığı Filipinler'in yakın zaman önce güncellediği deniz haritasına karşı çıktığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Filipinler Ulusal Deniz Konseyinin 25 Eylül'de yayımladığı güncel haritaya ilişkin açıklama yaptı.

Çinlilerin "Nanşa" olarak adlandırdığı Spratly Adaları'nın parçası olan Filipinler'in kontrolündeki "Titu" ve "Nanşan" adalarının Çin'in toprağı olduğunu ifade eden Guo, Manila yönetiminin bu adaları "Kalayaan Ada Grubu" adını verdiği idari birimin içine sokmasının yasal olmadığını savundu.

Guo, Filipinler'in Çin'in egemenliğine zarar veren her türlü eylemine karşı çıktıklarını belirterek, Güney Çin Denizi'ndeki haklarını ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacaklarını ifade etti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.