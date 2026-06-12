Çin, Filipinler Savunma Bakanı'na Yaptırım Uyguladı - Son Dakika
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Çin, Filipinler Savunma Bakanı'na Yaptırım Uyguladı

12.06.2026 11:12
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Çin, Savunma Bakanı Teodoro'ya ve ailesine yasaklar getirerek yaptırım kararı aldı.

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro ve ailesine yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Sözcü perşembe günkü basın toplantısında, Teodoro'nun Çin hakkında defaatle sorumsuz açıklamalarda bulunduğunu belirterek, bunun Çin'in meşru çıkarlarını zedelediğini ve Çin-Filipinler ilişkilerine zarar verdiğini söyledi.

Sözcü, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumak amacıyla Teodoro'nun yanı sıra eşi ve çocuğunun Çin anakarası, Hong Kong ve Makao'ya girişinin yasaklanmasına karar verildiğini belirtti.

Sözcü ayrıca, Çin'deki kuruluş ve kişilerin Teodoro, eşi ve çocuğuyla herhangi bir işlem, işbirliği veya başka bir faaliyette bulunmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Filipinler Savunma Bakanı'na Yaptırım Uyguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ülkühan Abbas Ülkühan Abbas:
    gözlem yapıyo böyle işler oluyo işte 0 0 Yanıtla
  • Betül Akbaş Betül Akbaş:
    teknoloji çağında hala böyle eski yöntemlerle yaptırım uyguluyo veri tabanları o denli ileri iken bunu daha iyi koordine etmişlerdir herhalde 0 0 Yanıtla
  • Zeynep Gökçe Kaplan Zeynep Gökçe Kaplan:
    yaptırım yaptırım diyorlar ama bunun ne kadar etkili olduğunu kimse bilmiyor işte ya böyle yarı yamalak kararlar alıyorlar yıllardır bu oyunlar oynuyorlar bir şey değişmiyor da zaten niye şimdi bunu yaptılar anlamadım bu adam daha dün başladı mı yönetimine 0 0 Yanıtla
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