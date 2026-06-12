Çin, Filipinler Savunma Bakanı'na Yaptırım Uyguladı

Zeynep Gökçe Kaplan:

yaptırım yaptırım diyorlar ama bunun ne kadar etkili olduğunu kimse bilmiyor işte ya böyle yarı yamalak kararlar alıyorlar yıllardır bu oyunlar oynuyorlar bir şey değişmiyor da zaten niye şimdi bunu yaptılar anlamadım bu adam daha dün başladı mı yönetimine