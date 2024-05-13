Çin, Filistin'in BM üyeliğine destek çağrısı yaptı - Son Dakika
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Çin, Filistin'in BM üyeliğine destek çağrısı yaptı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ilgili ülkeleri Filistin'in BM üyeliğine engel çıkarmamaya ve uluslararası toplum, uluslararası adalet ve insan vicdanına muhalefet etmeyi sürdürmemeye çağırdı. Wang, Filistin'in BM'ye tam üyelik için gerekli niteliklere sahip olduğunu kabul eden kararın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

13.05.2024 17:59
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BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ilgili ülkeleri Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğine engel çıkarmamaya ve uluslararası toplum, uluslararası adalet ve insan vicdanına muhalefet etmeyi sürdürmemeye çağırdı.

Wang söz konusu açıklamayı Pazartesi günkü olağan basın toplantısında, Filistin'in BM üyeliği konusunda Çin'in tutumunun sorulması üzerine yaptı.

BM Genel Kurulu, 10 Mayıs'taki acil özel oturumunda ezici bir çoğunlukla karar alarak Filistin'in BM'ye tam üyelik için gerekli niteliklere sahip olduğunu kabul etmiş ve Güvenlik Konseyi'ne başvuruyu yeniden değerlendirme tavsiyesinde bulunmuştu. Karar tasarısının ortak sunucularından olan Çin, lehte oy kullanmıştı.

"Çin temsilcisi, oylama sonrasında yaptığı yorumunda tutumumuzu kapsamlı şekilde açıklamıştır" diyen Wang, Filistin halkının uzun zamandır bağımsız bir devlet olmayı arzuladığını ve BM'ye tam üyeliğinin ise bu tarihi süreçte kritik bir aşama olduğunu kaydetti.

Sözcü, Filistin'in egemen devlet olarak bağımsızlığının desteklenmesi ve ilerletilmesinin, iki devletli çözümün uygulanması ve Ortadoğu'da kalıcı barışın elde edilmesi için güçlü bir teminat olduğunu, bunun aynı zamanda uluslararası toplumun güçlü çağrısı ve tüm tarafların ortak sorumluluğu olduğunu da sözlerine ekledi.

Wang, Filistin'in en kısa sürede BM'ye katılma yönündeki başvurusunun, kararın şartlarına uygun şekilde yeniden değerlendirilmesi konusunda BM Güvenlik Konseyi'ni desteklediklerini belirtti.

Kararın, Filistin'in BM faaliyetlerine ve ilgili toplantılara katılmasına yönelik ek düzenlemeler içerdiğini ve Filistin'e yeni hak ve ayrıcalıklar tanıdığını kaydeden Wang, bu özel düzenlemelerin, Filistinlilerin uzun süredir maruz kaldığı adaletsizliklere bir çare ve ABD'nin veto hakkını istismar etmesine karşı bir düzeltme niteliğinde olduğunu kaydetti.

Wang, "Filistin'in BM'ye tam üye olmasını ve diğer üye devletler gibi tam ve eşit haklara sahip olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Filistin'in BM üyeliğine destek çağrısı yaptı - Son Dakika

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