Çin, Finlandiya'dan AB'ye Karşı Destek Bekliyor - Son Dakika
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Çin, Finlandiya'dan AB'ye Karşı Destek Bekliyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Finlandiya'nın AB'nin Çin ile ticaretini siyasileştirmemesini istedi.

30.10.2024 19:16
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin ile ekonomik ve ticari ilişkileri siyasileştirme eğilimine karşı Finlandiya'nın desteğini beklediklerini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın ziyareti dolayısıyla Pekin'de gelen Finlandiyalı mevkidaşı Elina Valtonen ile görüştü.

Vang, görüşmede, AB'nin en son Çin'den ithal elektrikli araçlara getirdiği ilave gümrük tarifelerine dikkati çekerek, Birliğin ekonomik ve ticari konuları siyasileştirme eğiliminden kaçınması, farklılıkların diyalog ve istişare yoluyla çözülebilmesi için Finlandiya'nın yapıcı rol oynamasını umduklarını ifade etti.

AB'nin Çin'den ithal elektrikli araçlara ilave gümrük tarifeleri getirmesinin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ve serbest ticaret ilkesini ihlal ettiğini vurgulayan Vang, Çin'in tüm ilgili tarafların çıkarına olan kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeden yana olduğunun altını çizdi.

Vang, Çin ile Finlandiya'nın 2017'de ilişkilerini "geleceğe odaklı yeni tip işbirliği ortaklığı" olarak tanımladığını, bunun Çin diplomasisinde tek örnek olduğunu hatırlatarak, iki ülke dışişleri bakanlıklarının yakın iletişimi ve eşgüdümü sürdürmesi, farklı alanlarda karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini güçlendirmesi ve küresel sorunlarla birlikte mücadele etmesini umduklarını dile getirdi.

Konuk Bakan Valtonen de Çin ile düşük karbon, yeşil enerji, geri dönüşüm alanlarında işbirliğini geliştirmeyi, küresel iklim değişikliği gibi meydan okumalara karşı birlikte çalışmaya hazır olduğunu, Çin-AB ilişkilerinin yapıcı gelişimini sürdürmesini ve iki tarafın işbirliğini geliştirirken farklılıklarını uygun şekilde ele almasını istediklerini vurguladı.

Finlandiya Devlet Başkanı Stubb, Pekin'i ziyaretinde dün Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

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