Çin Fintech Patentlerinde Dünya Birincisi - Son Dakika
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Çin Fintech Patentlerinde Dünya Birincisi

Çin Fintech Patentlerinde Dünya Birincisi
08.07.2026 14:15
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Çin, son on yılda finans teknolojisi patent başvurularında dünya lideri oldu, payı %38.

TOKYO, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin, son on yılda finans teknolojisi (fintech) alanında yapılan patent başvurularında hem başvuru sayısı hem de nitelik açısından dünya birincisi oldu.

Nikkei ve Tokyo merkezli araştırma şirketi Patent Result'ın ortaklaşa yürüttüğü, 2016-2025 yıllarında 118 ülke ve bölgede yapılan finans teknolojisi odaklı patent başvurularına yönelik araştırmanın sonuçları salı günü açıklandı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, 2025'e kadar geçen on yıllık dönemde küresel finans teknolojisi alanındaki patent başvuruları yaklaşık 120.000'e ulaşarak önceki on yıllık dönemin neredeyse üç katına çıktı.

Söz konusu dönemde Çinli şirketler, yaptıkları patent başvurularıyla küresel toplamın yüzde 38'inden fazlasını oluşturarak açık ara en büyük payı elde etti. Bu şirketlerin başvuru sayısı da önceki on yıla göre on kat artış sergiledi.

ABD yüzde 17 ile ikinci sırada yer alırken, onu yüzde 9 ile Güney Kore ve yüzde 8 ile Japonya izledi.

Kurumsal düzeyde de hakimiyet kuran Çinli şirketler, finans teknolojisi patent başvuru sayıları bakımından ilk 10 sıranın 8'ini ele geçirdi. Çin Sanayi ve Ticaret Bankası'nın zirvede yer aldığı küresel sıralamada Bank of China, Çin İnşaat Bankası ve Tencent gibi kuruluşlar da ilk 10'da yer aldı.

Araştırma, Çin'in üstünlüğünün sadece patent sayısıyla sınırlı kalmadığını ortaya koydu. Değer ve rekabet gücü puanlarıyla ölçülen patent niteliği sıralamasında da Çin birinci sırada yer alırken, ABD ikinci, Japonya ise üçüncü sırayı aldı.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Dünya, Son Dakika

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