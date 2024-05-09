Çin, Fransız bir kuruluş ile işbirliği yaparak İmparator Qinshihuang Mezarlığı'nın ve Notre Dame Katedrali'nin restorasyonunu gerçekleştirecek - Son Dakika
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Çin, Fransız bir kuruluş ile işbirliği yaparak İmparator Qinshihuang Mezarlığı'nın ve Notre Dame Katedrali'nin restorasyonunu gerçekleştirecek

Çin'in Shaanxi eyaletinde bulunan İmparator Qinshihuang Mezarlığı Müzesi, Fransa'daki Miras Bilimleri Vakfı ile ortak çalışma yaparak ahşap kalıntıların ve arkeolojik toprak alanların korunması konusunda çalışmalar yürütecek. Ayrıca, yangından zarar gören ahşapların ve İmparator Qinshihuang Mezarlığı'nın restore edilmesi için de ortak çaba sarf edilecek. İki taraf ayrıca ahşap kalıntıların tarihi önemi üzerine ortak çalışmalar yapacak ve kültürel miras koruması alanında genç yetenekler yetiştirecek.

09.05.2024 13:09
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Xİ'AN, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde bulunan İmparator Qinshihuang Mezarlığı Müzesi, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin restorasyonu ve Terracotta Savaşçılarının korunması konusunda Fransız bir kuruluş ile işbirliği yapacağını duyurdu.

Müzeden Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Fransa'daki Miras Bilimleri Vakfı ile birlikte yürütülen ortak çalışma, öncelikle ahşap kalıntıların ve arkeolojik toprak alanların korunmasına odaklanıyor.

Özellikle ahşap kalıntıların korunmasına yönelik araştırma kapsamında, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde yangından zarar gören ahşapların ve İmparator Qinshihuang Mezarlığı'nın korunması ve restore edilmesi için ortak çaba sarf edilecek. Bunun yanı sıra kalıntıların tarihi önemi üzerine ortak çalışmalar yürütülecek.

Araştırma ayrıca ahşap türlerinin belirlenmesi, korunma durumlarının değerlendirilmesi, bozunma mekanizmaları ile koruma teknik ve yöntemlerini de içeriyor.

İki taraf, gelecekte UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan iki alandaki ahşap kalıntılar ve arkeolojik toprak alanların materyal özelliklerini ve tarihi değerini birlikte araştıracak.

Çin-Fransız işbirliği ayrıca kültürel kalıntılar için tatbiki koruma teknolojileri ve yöntem sistemleri geliştirmeye ve kültürel miras koruması alanında birlikte genç yetenekler yetiştirmeye de odaklanıyor.

Kaynak: Xinhua

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