Çin, Gazze\'deki çatışmaların sona ermesi ve barış için çalışmaya devam edecek

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Gazze'de çatışmaların bir an önce sona ermesi, iki devletli çözümün uygulanması ve Ortadoğu'da barış ve istikrar sağlanması için koordinasyonu artırmak ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde daha sorumlu ve anlamlı eylemleri harekete geçirmek üzere tüm taraflarla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Mao, söz konusu açıklamayı Pazartesi günü, BM Güvenlik Konseyi'nden Cuma günü geçen 2720 sayılı karar hakkındaki yorumlarının sorulması üzerine yaptı. 13 üyenin desteklediği ve iki üyenin çekimser kaldığı karar, Gazze'ye insani yardımın artırılması ve çatışmaların sürdürülebilir şekilde sonlandırılması için ortam yaratılmasına yönelik acil eylem çağrısında bulunuyor.

Mao, söz konusu kararın mevcut Filistin- İsrail çatışmasının başlangıcından bu yana Güvenlik Konseyi'nin aldığı ikinci karar olduğunu ve Çin'in lehte oy kullandığını kaydetti. Sözcü ayrıca kararın uluslararası beklentileri tam olarak yansıtmadığını ve doldurulması gereken boşluklar olduğunu sözlerine ekledi.

Devam eden Filistin-İsrail çatışmasında on binlerce sivilin öldüğünü ve yaralandığını ve Gazze'deki insani durumun kötüleşmeye devam ettiğini hatırlatan Mao, kararın etkin şekilde uygulanması, insani yardımın artırılması ve en kısa sürede bir izleme mekanizmasının kurulması çağrısında bulunduklarını belirtti.

Mao, ateşkesin sağlanmasının mutlak öncelik ve geri kalan her şey için bir ön şart olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Sözcü, Gazze'de çatışmaların bir an önce sona ermesi, iki devletli çözümün uygulanması ve Ortadoğu'da barış ve istikrar sağlanması için koordinasyonun artırılması ve Güvenlik Konseyi'nde daha sorumlu ve anlamlı eylemlerin harekete geçirilmesi için tüm taraflarla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.