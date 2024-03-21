Çin, Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlamaya devam ediyor - Son Dakika
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Çin, Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlamaya devam ediyor

Çin hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki insani krizi hafifletmek amacıyla Filistin'e insani yardım sağlamaya devam ediyor. Çin'in Mısır Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Çin, Mısır üzerinden iki parti gıda, tıbbi malzeme ve çeşitli temel insani yardımlar ulaştırıyor. Çin, Ramazan ayında Gazze Şeridi'ne gıda malzemesi tedarik etmek için çabalarını yoğunlaştırıyor.

21.03.2024 10:40
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KAHİRE, 21 Mart (Xinhua) -- Çin hükümeti Gazze Şeridi'ndeki insani krizi hafifletmek amacıyla Filistin'e insani yardım sağlamaya devam ediyor.

Çin'in Mısır Büyükelçiliği'nden Çarşamba günü yapılan basın açıklamasına göre Gazze'ye bir parti nakdi yardımda bulunan Çin, an itibarıyla bölgeye Mısır üzerinden iki parti gıda, tıbbi malzeme ve çeşitli temel insani yardımlar ulaştırıyor.

Çin, Ramazan ayında Gazze Şeridi'ne gıda malzemesi tedarik etmek için çabalarını yoğunlaştırıyor. Büyükelçiliğe göre Çin'den gönderilen pirinç yardımı 28 Mart'ta Mısır'daki Port Said limanına ulaşacak ve ardından Refah sınır kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne nakledilecek.

Kaynak: Xinhua

Filistin, Mısır, Gazze, Çin, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlamaya devam ediyor - Son Dakika

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