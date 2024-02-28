Çin, Gazze\'ye insani yardımların önündeki engellerin kaldırılmasını istiyor

Çin, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardımların önündeki engellerin kaldırılarak bölgede daha ileri insani felaketin önlenmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.
Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Dai Bing, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'deki gıda krizine ilişkin düzenlediği toplantıda konuştu.
Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana geçen 4 ayda 30 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğine, milyonlarcasının yerinden edildiğine dikkati çeken Dai, "Uluslararası toplum, sivilleri korumak, hayat kurtarmak ve daha ileri bir insani felaketi önlemek üzere her türlü çabayı göstermeli." dedi.
Dai, Gazze'de yaşananların, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini, insan ahlakı ve vicdanının, kaldırabileceğinin ötesine geçtiğini belirterek "Gazze'de milyonlarca insan birçok defa yerlerinden edilmelerine rağmen hala güvenli bir sığınak bulabilmiş değil. En temel yaşamsal güvence ve ihtiyaçlardan yoksun olarak sürekli ölüm, açlık ve hastalık tehdidiyle yüz yüzeler." ifadelerini kullandı.
Gazze'deki sivillerin hayatta kalma umudunun, uluslararası insani yardıma bağlı olduğunu, BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de sivillerin korunması ve insani erişimin genişletilmesi için 2712 ve 2720 sayılı kararları aldığını hatırlatan Dai, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bilinçli engellemeler nedeniyle insani yardım malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılmasında zorluklar yaşanıyor. Yaklaşık bir aydır Gazze'ye ulaşan yardımlar ortalamanın altına düştü, Kuzey Gazze'ye hiç yardım ulaştırılamadı. İsrail'i, işgalci güç olarak Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye, ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanabilmesi için tüm kara, deniz ve hava erişim rotalarını açarak insani yardımların güvenli, hızlı ve engelsiz girişini sağlamaya çağırıyoruz."
Dai, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze'de soykırımın önlenmesine yönelik geçici tedbir kararlarını uygulaması ve Gazze halkına acilen temel hizmetler ile insani yardım sağlaması gerektiğini vurguladı.
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