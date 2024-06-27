Çin, Gelecekteki Uzay Keşif Görevlerini Planlıyor - Son Dakika
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Çin, Gelecekteki Uzay Keşif Görevlerini Planlıyor

Çin, 2025 civarında asteroid keşfi için Tianwen-2 görevini, 2030 civarında Mars'tan örnek getirecek Tianwen-3 görevini ve yine 2030'larda Jüpiter sistemini inceleyecek Tianwen-4 görevini fırlatmayı planlıyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi Başkan Yardımcısı Bian Zhigang, geleceğe yönelik bu üç görevin devlet onayı verilen dört gezegen keşif görevi arasında yer aldığını belirtti. Gelecekteki gezegen keşif görevleri, güneş sisteminin kökeni ve evrimi, Dünya üzerindeki Güneş faaliyetlerinin etkisi, Dünya dışı yaşamın araştırılması gibi büyük bilimsel hedeflere odaklanacak.

27.06.2024 16:38
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BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin, 2025 civarında asteroid keşfi için Tianwen-2 görevini, 2030 civarında Mars'tan örnek getirecek Tianwen-3 görevini ve yine 2030'larda Jüpiter sistemini inceleyecek Tianwen-4 görevini fırlatmayı planlıyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi Başkan Yardımcısı Bian Zhigang Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, geleceğe yönelik bu üç görevin devlet onayı verilen dört gezegen keşif görevi arasında yer aldığını belirtti.

İlk görev olan Tianwen-1 Mars görevi 2021 yılında tam bir başarıyla gerçekleştirilirken, diğer görevlerin ise 10-15 yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Bian ülkenin geleceğe dönük gezegen keşif görevlerinin, güneş sisteminin kökeni ve evrimi, küçük kütlelerin ve Güneş faaliyetlerinin Dünya üzerindeki etkisi ve Dünya dışı yaşamın araştırılması gibi büyük bilimsel hedeflere odaklanacağını kaydetti.

Bunların yanı sıra Chang'e-7 keşif aracı Ay'ın güney kutup bölgesinde araştırmalar yürütecek, Chang'e-8 ise Ay kaynaklarının yerinde kullanımına yönelik teknoloji testleri gerçekleştirecek.

Bian, Çin'in Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'nun ortaklaşa inşası için uluslararası paydaşlarla çalışacağını ve Ay keşfindeki bilimsel ve teknolojik kazanımları paylaşacağını vurguladı.

Yetkili, geleceğe dönük planlar arasında ağır yük fırlatma araçlarının ve yeniden kullanılabilir uzay taşıma sistemlerinin geliştirilmesinin de bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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