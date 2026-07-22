SHANGHAİ, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülkenin doğusundaki Shanghai açıklarında 9 uyduyu taşıyan Gravity-1 taşıyıcı roketini başarıyla fırlattı.
Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından çarşamba günü Beijing saatiyle 10.54'te fırlatılan uydular, planlanan yörüngelerine başarıyla yerleştirildi.
Gravity-1 taşıyıcı roketi, ilk uçuşunu Ocak 2024'te gerçekleştirmişti.
Son Dakika › Güncel › Çin, Gravity-1 Roketini Başarıyla Fırlattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?