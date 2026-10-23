Çin, güncellenmiş dış yatırım tedbirlerini 1 Aralık 2026'da yürürlüğe koyuyor - Son Dakika
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Çin, güncellenmiş dış yatırım tedbirlerini 1 Aralık 2026'da yürürlüğe koyuyor

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Çin'in ekonomik planlama kurumu, dış yatırım tedbirlerini güncelledi; yeni kurallar 1 Aralık 2026'da yürürlüğe girerek 2017'den beri geçerli olanların yerini alacak. Kurallar, yerli işletmeler ile bireysel yatırımcıların haklarını korumayı ve yurtdışı riskleri yönetmeyi amaçlıyor.

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin, ülkenin kalkınmasına ve güvenliğine daha güçlü kurumsal güvence sağlamak amacıyla dış yatırımlara ilişkin güncellenmiş idari tedbirleri açıkladı.

Çin'in en üst düzey ekonomik planlama kurumu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından pazartesi günü açıklanan yeni tedbirler, 1 Aralık 2026 tarihinde yürürlüğe girerek 2017 yılından bu yana geçerli olan kuralların yerini alacak.

Komisyon sözcüsü, ülkenin dış yatırımlarındaki hızlı büyümesi ve giderek karmaşıklaşan küresel ortamda artan riskler nedeniyle mevcut tedbirlerde güncellemeye gidildiğini ifade etti.

Güncellenmiş tedbirler, yerli işletmeler, bireysel yatırımcılar ve diğer kuruluşlar da dahil olmak üzere çeşitli yatırımcıların dış yatırımlardaki ana rolünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Tedbirler ayrıca, dış yatırımcıların hak ve çıkarlarını daha iyi korumak ve yurtdışındaki riskleri yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla önemli olumsuz olaylara ve kapsamlı yurtdışı yeniden yatırım projelerine ilişkin raporlama sistemlerini de geliştiriyor.

Güncelleme, ülkenin dış yatırımlarda yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmeye yönelik kapsamlı çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Çin, haziran ayında yayımladığı yönetmelikle yüksek standartlı uluslararası ekonomik ve ticari kurallarla proaktif uyum sağlanmasını, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin ilerletilmesini ve sanayi ile tedarik zincirlerindeki uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesini talep etmişti.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkenin dış yatırımları son yıllarda genişlemeyi sürdürdü. 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 3,4 trilyon ABD doları yatırım stokuna ulaşan Çin, art arda dokuzuncu yılda da dünyanın en büyük üç yatırımcısı arasındaki yerini korudu.

Bakanlık ayrıca Çin'in doğrudan dış yatırımlarının istikrarlı ve düzenli büyümesini sürdürerek bu yılın ilk üç çeyreğinde toplam 128,62 milyar ABD dolarına ulaştığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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