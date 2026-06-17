Çin-Güney Asya Fuarı'nda 27,7 Milyar Yuan Anlaşma - Son Dakika
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Çin-Güney Asya Fuarı'nda 27,7 Milyar Yuan Anlaşma

Çin-Güney Asya Fuarı\'nda 27,7 Milyar Yuan Anlaşma
17.06.2026 12:35
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Kunming'de düzenlenen fuarda 27,7 milyar yuan değerinde anlaşmalar imzalandı, katılımcı sayısı arttı.

KUNMİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de sona eren 10. Çin- Güney Asya Fuarı kapsamında, 27,7 milyar yuanı (yaklaşık 4,07 milyar ABD doları) aşan anlaşmalar imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar arasında, bir önceki fuara kıyasla yüzde 20,9 artışla 10,25 milyar yuan tutarında iç ve dış ticaret projeleri ile yüzde 28,5 artışla 17,49 milyar yuan değerinde yatırım işbirliği projeleri yer aldı.

Altı gün süren fuar, 68 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan katılımcıları bir araya getirirken, etkinliğe toplam 2.301 yerli ve yabancı şirket katılım sağladı.

Yunnan eyaleti ticaret müdürü Li Chaowei, aralarında Almanya, Brezilya ve Mısır'ın da bulunduğu 45 ülkeden firmaların ilk kez tedarik faaliyetlerinde yer alarak fuarın uluslararası erişimini genişlettiğini belirtti.

"Ortak Kalkınma için Dayanışma ve Koordinasyon" temasıyla düzenlenen fuarda, bölgesel ticaret ve endüstriyel işbirliği ön plana çıkarıldı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Asya, Kunming, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Güney Asya Fuarı'nda 27,7 Milyar Yuan Anlaşma - Son Dakika

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